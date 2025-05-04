Yavaş\'tan CHP\'ye Davet

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını belirterek, "Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiye, hakka, hukuka ve adalete sahip çıkmak için; bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bugün saat 21.00'de herkesi CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.