Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
11.02.2026 10:09  Güncelleme: 10:15
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haber Videosu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği dönemindeki sokak hayvanları uygulaması yeniden gündeme gelirken, gözler yeni görevindeki adımlarına çevrildi.

Türkiye, gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete kararıyla kabine değişikliği gündemine uyandı. Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İki bakanlıkta devir teslimin gün içinde yapılması bekleniyor.

YENİ BAKANLARIN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Kabinedeki revizyonun ardından yeni isimlerin geçmiş görevlerindeki icraatları üzerinden değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Özellikle İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği dönemindeki uygulamaları yeniden gündeme geldi.

ERZURUM'DA ÖRNEK BİR ÇALIŞMA SERGİLEDİ

2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren ve sahipsiz köpeklerin toplanarak rehabilite edilmesini öngören düzenlemenin ardından Erzurum'da hızlı bir çalışma başlatıldı. Barınakların tamamlanması ve sahipsiz hayvanların toplanması süreci kısa sürede hayata geçirildi. Mustafa Çiftçi, 6 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, il genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını ve sayının sıfırlandığını duyurdu.

GÖZLER TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYGULAMADA

Erzurum'daki uygulamanın ardından Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak benzer politikaları Türkiye genelinde nasıl yürüteceği merak konusu oldu.

Son Dakika Politika Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    helal olsun adama , Avrupa'da tek bir hayvan bulamazsın , hepsinin sahibi var ve çip takılı , başıboş gezen hayvanın cezası var 129 9 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    inşallah yapmayanlara görevlerini hatırlatır milletin sıkıntısı zaten büyük birde sokak köpekleriyle uğraşmayalım 77 12 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Helal olsun daha bu sabah 4-5 tane köpek saldıracaktı motoru Durdurdum besmele çektim ayaklarımda dört beş metre ilerledim motor kapalı öyle yırttım 55 8 Yanıtla
  • Selcuk_16 Selcuk_16:
    hakan fidna ne kadar benziyor sima olarak kardeş gibi 35 3 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Bakışlar da ayni 11 0
    Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    devlet bakışı 2 0
SON DAKİKA: Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net - Son Dakika
