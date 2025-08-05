Yeni Komisyon Kuruldu

İSMİ, 'MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU' OLDU

Komisyon, verilen aranın ardından yeniden toplandı. Yaklaşık 8 saat süren görüşmenin ardından komisyon toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Gazi Meclisimizin çatısı altında oluşturulan komisyon, 5 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmış ve ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Komisyon, ülkemizin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınlarımızı şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacak, barışı kalıcılaştıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak, kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacaktır" denildi.

'KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİR'

Toplantıda, siyasi parti grupları ile grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcilerinin süreç ve komisyonun önemine ilişkin görüşlerini paylaştıklarını belirten açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonun adı, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlenmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirecektir. Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır."

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

12 maddeden oluşan çalışma usul ve esaslar ise şöyle;

- "Komisyonun adı, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'dur.

- Komisyonun amacı terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmaktır. Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.

- Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. TBMM Başkanı'nın yokluğunda TBMM Başkanı'nın görevlendireceği Komisyon üyeleri toplantıya sırayla başkanlık eder. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye oy kullanabilir.

- Komisyon üyelerinin görevleri Komisyonun çalışma süresince devam eder. Bir siyasi parti kendisine düşen kontenjandan bir Komisyon üyesini TBMM Başkanlığı'na yazdığı bir yazıyla değiştirebilir. Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığı'na en kısa sürede bildirir.

- Komisyon TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenir ve üyelere bildirilir. Toplantıların kapalı yapılmasına Komisyonca karar verilebilir. Komisyon sekretaryası TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

- Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

- Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulur. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmamasına Komisyon karar verebilir. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizlidir.

- Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda Yasama Uzmanı görevlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilir.

- Komisyon toplantılarına; Komisyon üyeleri, siyasi partilerin önerileri de dikkate alınarak belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilirler.

- Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açıktır. Ancak toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basına kapatılmasına Komisyon karar verebilir.

- Komisyon 31.12.2025 tarihine kadar çalışmalarına devam eder. Bu sürenin bitiminde Komisyon üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında iki aya kadar uzatabilir. Başkan veya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla Komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilir.

- Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilir."

Ali Ekber METE/ ANKARA,