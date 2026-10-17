Yeni Parti Malatya İl binası törenle açıldı, Murat Emir iktidar hedefini anlattı - Son Dakika
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Yeni Parti Malatya İl binası törenle açıldı, Murat Emir iktidar hedefini anlattı

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Yeni Parti Malatya İl binası törenle açıldı, Murat Emir iktidar hedefini anlattı
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Yeni Parti Malatya İl Başkanlığı binası törenle açıldı. Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidar hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Genel Sekreter Yunus Emre ise yarım milyondan fazla üyenin aidat ve bağışlarıyla teşkilatlanmaya katkı sunduğunu belirtti.

Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partililere teşekkür ederek, Malatya'da ve Türkiye genelinde iktidar hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Emir, "Tüm milletvekilleri sahadayız. Çünkü yeni nesil bir siyaset tarif ediyoruz. Artık Genel Başkan'ın gölgesinde, Genel Merkez'in gölgesinde siyaset devri bitmiştir. Siyasetin yeri meydanlardır, tarlalardır, sokaklardır, üyelerdir, örgütlerdir. İşte emek verenler bu partiyi yönetecek. Biz buna varız, biz buna hazırız." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre de yarım milyondan fazla kişinin partiye üye olduğunu, üyelerin aidat ve bağışlarıyla teşkilatlanma çalışmalarına katkı sunduğunu söyledi.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise partilerinin her görüşten herkese açık olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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