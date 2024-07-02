Yeni Sağlık ve Çevre Bakanları TBMM'ye geldi

Politika

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TBMM'ye geldi.

Her iki Bakan da Genel Kurula girmeden gazetecilerin sorularını cevapladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Hayırlı olsun. Bayrak değişimini aldık. Allah bizi mahcup etmesin, milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza herkese hayırlı olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçmişten daha çok çalışacağını belirterek, "Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afetlerde milletimizi yalnız bırakmayacağız. Bayrağı devraldığımızı Bakanımızdan daha yukarı çıkarmak için de var gücümüzle çalışacağız. Vatanımıza, milletim ize hayırlı olsun. Aynı gayretle, motivasyonla çalışacağız. Milletimiz için en iyisini hayal edeceğiz, sonra gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA