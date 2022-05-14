Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı

14.05.2022 09:31
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Jacinda Ardern'in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve orta derecede semptomlar gösterdiği duyuruldu. Ardern'in Pazartesi günü hükümetin emisyon azaltma planı ve Perşembe günü bütçe toplantısı için parlamentoda olmayacağı belirtildi.

Görevini uzaktan yürüteceği, 21 Mayıs'a kadar karantinada kalacağı öğrenilen Başbakan Ardern sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve korona virüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi karantinaya almıştık. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif sonuçlandı" ifadelerini kullandı. Ardern, "Bu, hükümet için bir dönüm noktası olan bir hafta ve orada olamayacağım için çok üzgünüm. Emisyon azaltma planımız, sıfır karbon hedefimize ulaşmanın yolunu belirliyor ve bütçe de Yeni Zelanda sağlık sisteminin uzun vadeli geleceğini ve güvenliğini ele alıyor" ifadelerini kullandı. - WELLINGTON

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı

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Yeni Zelanda, Koronavirüs, Başbakanlık, Başbakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


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