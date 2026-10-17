Yeniden Refah lideri Erbakan Van'da kardeşliğe nifak tohumu ekilmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Yeniden Refah lideri Erbakan Van'da kardeşliğe nifak tohumu ekilmeyeceğini söyledi

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Yeniden Refah lideri Erbakan Van\'da kardeşliğe nifak tohumu ekilmeyeceğini söyledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da partisinin İpekyolu İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde kardeşlik ve birlik mesajı verdi. Erbakan, kardeşliğe nifak tohumu ekilmeyeceğini, Siyonizm ile Büyük İsrail Projesi'ne geçit verilmeyeceğini söyledi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu topraklar bin seneden beri kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi oldu, bundan sonra da aynı şekilde olacak. Bölünmenin, parçalanmanın, fitne ateşinin yandığı merkezi değil, tam tersine huzurun, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi olacak. Bin seneden beri böyleydi, bundan sonra da kardeşliğimiz arasına kimse nifak tohumları ekemeyecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İpekyolu İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'a geldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, Van'ın Milli Görüş hareketi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Birlik ve kardeşlik mesajları veren Erbakan, "Bu topraklar bin seneden beri kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi oldu, bundan sonra da aynı şekilde olacak. Bölünmenin, parçalanmanın, fitne ateşinin yandığı merkezi değil, tam tersine huzurun, barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin merkezi olacak. Bin seneden beri böyleydi, bundan sonra da kardeşliğimiz arasına kimse nifak tohumları ekemeyecek. Bu bölgenin insanları nasıl ki asırlar boyunca dış güçlerin, ırkçı emperyalizmin ve siyonizmin oyunlarını bozdularsa, bundan sonra da bu oyunları bozacaklar. Siyonizme, Büyük Orta Doğu Projesi'ne ve Büyük İsrail Projesi'ne geçit vermeyecekler" dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak ırk ve mezhep ayrımı yapmadan herkesi kucakladıklarını belirten Erbakan, "Aynen merhum Erbakan Hocamız gibi ırk ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan bütün bir bölge insanını sevgiyle, muhabbetle kucaklamaya geldik. Erbakan Hhocamız yıllar boyunca siyasetini İslam kardeşliği üzerine kurdu. Ümmet kardeşliği üzerine kurdu. Hiçbir zaman ırkçılığa geçit vermedi. Biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak aynı istikamette, aynı ruhla bölgeye gelmiş bulunuyoruz. Ümmet kardeşliği anlayışıyla, İslam kardeşliği anlayışıyla, hangi ırktan olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun milletimizi, 86 milyonu kucaklama aşkıyla burada bulunuyoruz. Biz Milli Görüş hareketinin banisi merhum liderimiz Erbakan Hocamızın açtığı yolda yürüme kararlılığındayız. Ne diyordu Erbakan Hocamız? Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilecektir" dedi.

Türkiye'nin gündemine ilişkin sorunlarla ilgili tespitlerde bulunacağını belirten Erbakan, "İşte sizler de gördünüz. Doyumsuz, nefsi azmış bir avuç azınlık fonlarda yaptıkları dolandırıcılıkla 5 ay içerisinde bu milletin milyarlarca lirasını götürdüler. Buharlaştırdılar, zimmetlerine geçirdiler. Bir tarafta doyumsuzluk ve denetimsizlik yüzünden milyarlarca lirayı zimmetine geçiren azınlık, diğer tarafta ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşünen emekçilerimiz. Bir tarafta 5 ay gibi bir sürede dolar bazında servetini 13-15 katına çıkartan bir mutlu azınlık, diğer tarafta emeklilerimiz, emekçilerimiz, asgari ücretlilerimiz. Türkiye'deki her iki kesim arasındaki uçurum her geçen gün daha da büyüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Fatih ErbakanİpekyoluPolitikaGüncelİsrailRefahVanSon Dakika

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