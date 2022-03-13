Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

13.03.2022 18:23
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekin, Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin ilçe kongresinde, iki gün önce ilçeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siverek'i il yapacağına ve çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğine ilişkin sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun tarihten habersiz olduğunu belirten Bekin, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı'nın Siverek'i il yapacağıyla ilgili bir haber gözüme ilişti. Keşke bizlere sorsaydı da o açıklamayı öyle yapsaydı çünkü Siverek zaten ildi, tarihi geçmişten yoksun olan siyasilerin gaflarını da artık anlamakta zorluk çekmiyoruz. Cumhuriyet kurulur kurulmaz Siverek de illerimizden birisiydi. Daha sonra tek parti yönetimi döneminde bu CHP zihniyeti Siverek'i ilçe haline getirmiştir. Biz CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan şu açıklamayı beklerdik. Evet, tek parti döneminde bir hata yaptık CHP olarak Siverek'e iadeiitibar yapmak istiyoruz. Biz kendisinden bunu beklerdik. Siverek'in bir başka özelliği de o dönem Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı olan ve o zamanki devrimleri yerleştirmek üzere Güneydoğu'da görevlendirilen ilk muhabir Hadi Baysal'ı buraya en güvendiği vali olarak atamıştı. Hadi Baysal'a özel matbaa kurdurdu burada ve bu matbaada da Siverek'in ileri gelen basın mensupları görev yaptı daha sonra ilçeye dönüşünce bu basın mensupları matbaayla birlikte önce Şanlıurfa'ya oradan Diyarbakır'a daha sonra Mardin'e gelip buradaki Atatürk'ün ortaya koymak istediği fikriyatı bizim Güneydoğu insanına ilk elden yerleştirmek istediler. İşte bu bilgilerden yoksun olan Kılıçdaroğlu'dur. Burada bu gerçekleri konuşmamın başında ifade etmeyi bir zaruret olarak gördüm."

Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik açıklamasına da tepki gösteren Bekin, "CHP Genel Başkanı diyor ki bizi iktidara getirin elektrik parası almayacağız diyor. Şanlıurfalı kardeşlerim bu tür boş ve içi doldurulmamış vaatlere kanmayacak olgunluktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım bunu nasıl karşılayacaksın? En gelişmiş ülkeler şu anda çiftçiler vasıtasıyla kooperatifler kurarak kendi elektriklerini kendileri üretiyor ve bir kısmını da devlete sataraktan elektrikleri sıfır noktasına getiriyorlar. Biz iktidara geldiğimizde aynen bunun gibi çözüm odaklı olarak elektrik sorununu da kökten halledeceğiz. Sadece vaatlerle değil çünkü bütün dünya şu anda bunu uyguluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Mehmet Ali Çulcu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı olarak seçildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Refah Partisi, Şanlıurfa, Siverek, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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