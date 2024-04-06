Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz Haberler.com stüdyosunun seçim özel konuğu oldu. Altınöz, 31 Mart yerel seçimini emeklilerin belirlediğini vurgulayarak "Vatandaş bu seçimde iktidar partisine sarı kart gösterdi" ifadelerini kullandı. Altınöz ayrıca önümüzdeki yıl erken seçim olabileceğini ifade etti.
Yeniden Refah Partisi'nin medyada yer bulamadığını çok önemsediğini belirten Altınöz, gelecek yıl için Türkiye siyaseti ile ilgili öngörüsünü şu sözleriyle paylaştı;
"Tablo hiç iyi değil, vatandaş ekonominin durumundan memnun değil. Kendimizi daha fazla izah etmemiz lazım. Genel seçimlere hazırlanacağız. Gördüğüm kadarıyla bir erken seçim var. Bu tablo kesinlikle bir erken seçim tablosu. Hükümet başarısız."
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz: 'Bu Tablo Erken Seçim Tablosu' - Son Dakika
Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na başarılar diledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın görevi devraldığı devir teslim törenine katıldı. Törende konuşan Ahmet Aras, Muğla için çalışacaklarını belirtirken, Acar Ünlü ise başarılar diledi.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ramazanın güzelliklerini paylaşma ve dayanışma ayı olarak nitelendirerek, Bileciklilerin aynı sofrada buluşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Subaşı, ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu vurgulayarak, şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını ifade etti.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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