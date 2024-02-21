Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin, "Yeniden Refah partimiz her ne kadar Cumhur ittifakı içerisinde yer alsa da, kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle, amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır" dedi.
Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bekin, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Suat Pamukçu'nun istifasına değinerek, "her ne kadar Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizde kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek, millete dönmesinin daha ahlaki bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 55 yıldan beri süregelen kutlu yürüyüşünde Sayın Pamukçu'nun iddia etiği şekilde partimizin hiçbir şekilde partimizin kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit gerçeği yansıtmayan gerçeklerin arkasına sığınarak istifa edip ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını belirtmek istiyorum. Yeniden Refah partimiz her ne kadar Cumhur ittifakı içerisinde yer alsa da, kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle, amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır. Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi müzakerelerde yer almış, ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altına Genel Sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu belirtmek isteriz. Sayın Pamukçu'ya sormamız gereken soru; ortaya konulan bu 30 maddenin hangisini uygulandığıdır. Asıl bunların takipçisi olması gerekirken basit cümlelerin arkasına sığınarak kendisine liman oluşturarak basit bahanelerle istifa etmesinin hiç bir izah tarzı bulunmamaktadır" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: 'Partimiz milletin teveccühünü kazanmıştır' - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?