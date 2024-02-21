Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: 'Partimiz milletin teveccühünü kazanmıştır' - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: 'Partimiz milletin teveccühünü kazanmıştır'

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: \'Partimiz milletin teveccühünü kazanmıştır\'

Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin, partinin kendi ilke ve değerlerine bağlı olarak seçime katılarak milletin teveccühünü kazandığını belirtti. Bekin, Suat Pamukçu'nun istifasına da değinerek, kendisinin partinin kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını ifade etti.

21.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:19
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Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin, "Yeniden Refah partimiz her ne kadar Cumhur ittifakı içerisinde yer alsa da, kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle, amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır" dedi.

Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bekin, Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Suat Pamukçu'nun istifasına değinerek, "her ne kadar Suat Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizde kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek, millete dönmesinin daha ahlaki bir erdem olabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin 1969'da başlayan ve 55 yıldan beri süregelen kutlu yürüyüşünde Sayın Pamukçu'nun iddia etiği şekilde partimizin hiçbir şekilde partimizin kuruluş, inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit gerçeği yansıtmayan gerçeklerin arkasına sığınarak istifa edip ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefesinden uzaklaştığını belirtmek istiyorum. Yeniden Refah partimiz her ne kadar Cumhur ittifakı içerisinde yer alsa da, kendi ilke ve değer manzumeleri çerçevesinde hareketle, amblemiyle seçime katılarak milletimizin yüce teveccühünü kazanmıştır. Genel seçimler öncesinde yapılan müzakerelerde bizzat kendisi müzakerelerde yer almış, ortaya konulan 30 maddeden oluşan ilkelerimizin altına Genel Sekreter olarak bizzat kendisinin imzası olduğunu belirtmek isteriz. Sayın Pamukçu'ya sormamız gereken soru; ortaya konulan bu 30 maddenin hangisini uygulandığıdır. Asıl bunların takipçisi olması gerekirken basit cümlelerin arkasına sığınarak kendisine liman oluşturarak basit bahanelerle istifa etmesinin hiç bir izah tarzı bulunmamaktadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: 'Partimiz milletin teveccühünü kazanmıştır' - Son Dakika

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