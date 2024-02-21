Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Suat Pamukçu\'nun iddialarını reddetti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun iddia ettiği gibi partinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını belirterek, "Asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz." dedi.
Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Pamukçu'nun istifa açıklamasını okuyarak, açıklamanın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.
Doğan Bekin, şöyle konuştu:
"Her ne kadar Sayın Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz. Pamukçu'nun iddia ettiği gibi partimizin hiçbir şekilde kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz."
Partisinin genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi amblemiyle seçime katıldığını anımsatan Bekin, Pamukçu'nun seçimler öncesi yapılan müzakerelerde 30 maddeden oluşan ilkelerin altında genel sekreter olarak imzasının olduğunu söyledi.
Bekin, "Pamukçu'ya sormamız gereken, 30 maddenin hangisinin iktidar partisi tarafından uygulandığıdır. Kendisinin altında imzası bulunan bu metin ile partimizin Cumhur İttifakı ile ilkeler bazında ittifak kurduğunu görmezden gelerek partimizi inanç ve felsefesinden uzaklaşmakla imlemesi siyasi etik bakımından ne derece gerçekçi olduğunu kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz." diye konuştu.
Pamukçu'nun istifasının arka planının çok iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Bekin, bu istifa ile partisinin güç kaybedeceğini düşünenlerin hezeyan içerisinde olduklarını ifade etti.
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