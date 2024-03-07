Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden parti Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu istifa gerekçesi olarak sunduğu "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine açıklık getirdi. Pamukçu, "Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar" dedi.

07.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partinin Milli Görüş çizgisiyle bir ilgisinin kalmadığını belirtti. İstifa gerekçesi olarak sunduğu "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine de açıklık getiren Pamukçu,"Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar" diye konuştu.

GÜNDEMDEKİ SORULARI YANITLADI

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

"AK PARTİ'DEN AYRILANLARIN BİR KISMINI SİYASETLE KAZANABİLİRDİK"

Yeniden Refah'ın amacının AK Parti misyonunu tamamladığında tabana sahip çıkmak olduğunu belirten Pamukçu "Amacımız bu tabanın sempatisini kazanarak siyaset yapmaktı. Kızdırmadan, Saadet Partisi gibi yapmadan. Böyle bir ilkeyle kuruldu parti. Biraz daha erken kurabilseydik, AK Parti'den ayrılanların bir kısmını da bu siyasetle kazanabilirdik" dedi.

Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var

"AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEN ADAMI ADAY GÖSTERİYORSUN"

"İstifa açıklamanızda gerekçe olarak Yeniden Refah'ın "Kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" gösterdiniz ve oy hesabı yapıldığını söylediniz. Bir partinin oy hesabı yapması siyasetin doğası değil mi?" sorusuna yanıt veren Pamukçu "Yapacak tabii. Ama adayının sağlam olması lazım. AK Parti'den istifa eden adamı aday gösteriyorsun. Yanlış. Dün AK Parti olan bugün Yeniden Refahlı olmuyor" dedi.

"İNTİKAM ALMAK DUYGUSUYLA YANIP TUTUŞUYORLAR"

İstifa açıklamasında kullandığı "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar" ifadesine de açıklık getiren Pamukçu "FETÖ! Varlar. Genel Başkan'ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar. İsimlerin hepsini biliyorum. Alıp getiriyorlar, referans oluyorlar" dedi.

"SEÇİM BİTER BİTMEZ TABANI KÜSTÜRECEK TAVIRLAR SERGİLENDİ"

Pamukçu "Seçimden sonra ne oldu, ne değişti ve siz istifa ettiniz?" sorusuna ise "Ben orada ilkemizi koydum. Bu tabana sahip çıkmamız lazım. Alınan oya. Hocamızın da siyaseti böyleydi. Seçim biter bitmez tabanı küstürecek tavırlar sergilenmeye başladı. Gelenler, sonradan katılmalar oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş çizgisiyle alakası yok şu anda" cevabını verdi.

Yeniden Refah\'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan\'ın yanında FETÖ\'cüler var

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Suat Pamukçu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun: Günaydın 18 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: son günlerin dil altı kelimesi sıkışınca alınan bir laftır kendileri :) 0 0 Yanıtla
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı
    11:48 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te çeşitli odaların meclis üyeleri ve iş adamları ile ekonomi istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Şimşek, meclis üyeleri ve iş insanlarına sunum yaptı.

  • Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü
    11:42 Husilerin balistik füzesi ticari gemiye isabet etti: Üç denizci öldü

    Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze, Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye isabet etti. Saldırı sonucunda üç denizci hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Barbados bandıralı, Liberya'ya ait dökme yük gemisi M/V True Confidence'a yapılan saldırı sonrası gemi terk edildi. Filipin Göçmen İşçiler Departmanı, hayatını kaybedenler arasında iki Filipinli vatandaşın olduğunu ve iki Filipinli mürettebatın da ağır yaralandığını duyurdu.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan 8 Mart mesajı
    11:42 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan 8 Mart mesajı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

  • Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
    11:37 Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.

  • Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası görüldü
    11:36 Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davası görüldü

    Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

  • 11:34 "Türkiye yüzyılında Nilüfer yerini alacak"

    Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

  • Ukrayna First Lady'si, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ile aynı masada oturmayı reddetti
    11:31 Ukrayna First Lady'si, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ile aynı masada oturmayı reddetti

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Washington'da gerçekleştirilecek Birliğin Durumu konuşmasına katılma davetini reddetti. Beyaz Saray'ın Zelenska'ya gönderdiği daveti, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın yanına oturtmayı planladığı iddia ediliyor. Navalnaya'nın daveti reddetmesinin sebebi ise kocasının ölümü ve dinlenmeye ihtiyaç duyması olarak açıklandı.

  • Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
    11:29 Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.


11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
11:27 Taş Kağıt Makas’ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi Taş Kağıt Makas'ta 8 Mart öncesi tepki çeken sahne! Köpek gibi havlatılan kadına kaptan içki içirildi
11:09 İşte tezgaha inen hurma fiyatları İşte tezgaha inen hurma fiyatları
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Gamze Çelik’in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti Barış Kılıç’ın davasında takipsizlik kararı verildi Gamze Çelik'in tecavüz görüntülerini çektiği söylenmişti! Barış Kılıç'ın davasında takipsizlik kararı verildi
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement