Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun" - Son Dakika
Üye Girişi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun"

27.05.2022 13:19
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun"

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, açlık ve geçim sıkıntısının şu anda en büyük sorun olduğunu savundu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, açlık ve geçim sıkıntısının şu anda en büyük sorun olduğunu savundu.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de köklü bir toplumsal huzursuzluk olduğunu, bunun kaynağında ekonomik sıkıntıların bulunduğunu öne sürdü.

Tokun, açın halinden anlamadığını ifade eden Yılmaz, "Korkunç. Her şeye zam geliyor ve vatandaş geçinemiyor. Gezilerimde insanların fakirleştiğini gördüm. İnsanlar aşırı derecede huzursuz. Açlık ve geçim sıkıntısı şu anda en büyük sorun." dedi.

Yılmaz, medya kuruluşlarının, kendi haberlerine yer vermediğine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini öne süren Yılmaz, "Çünkü kendileri Türkiye'de normal medyayı, ifade hürriyetini yok ettiler. Kendi yandaşları dışında ekranları herkese kapattılar. Bunların trollerinin de kapatılması lazım." diye konuştu.

YORUMLAR
500
TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM'deki Komisyon Toplantısına Gelmedi, Tartışma Çıktı... CHP'li Sertel: 'Hepsi Birden Hastalanıp Rapor Alıyorlar' TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM'deki Komisyon Toplantısına Gelmedi, Tartışma Çıktı... CHP'li Sertel: 'Hepsi Birden Hastalanıp Rapor Alıyorlar' HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık' HDP'li Kenanoğlu: 'Alevilere inanç tarif edilmesinden bıktık'
Kaynak: AA

Yenilik Partisi, Öztürk Yılmaz, Milletvekili, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun' - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:38 Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan zanlının psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı! Ekipler bağlantılarının olup olmadığı araştırıyor
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:30 Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 13:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Açlık ve geçim sıkıntısı en büyük sorun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement