Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı

11.04.2022 12:29
Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı

Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu, nisan ayı meclis olağan toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu, nisan ayı meclis olağan toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

2021 Faaliyet Raporu Kitapçığı'nın dağıtıldığı toplantıda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sizlere dağıtmış olduğumuz kitapçıkta gerçekleştirilen faaliyetleri, bürokrat arkadaşlarımla birlikte bütün gücümüzle çalışarak başardık. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak şükürler olsun ki verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik" dedi.

Üç dönemdir hiçbir rakibini karşısına almadığını da sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, "Kimse ile yarış halinde olmadım. Yaptıklarımı söyledim, yapacaklarımı söyledim. Vatandaş da sandıkta bana güvendi ve 13 yıldır hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Yenimahalle'de görevimi sürdürüyorum. Önemli olan o kitapçık değil, kitapçığın içindeki işler, o sayfaların dolu olması. Önemli olan ben belediye başkanlığını bıraktığımda, göreve geldiğim ilk günkü Yenimahalle ile bıraktığım Yenimahalle'yi, vatandaşlarımızın vicdanlarında tartmasıdır" diye konuştu.

"Her işini kendi yapıyor Yenimahalle"

Yenimahalle'nin Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi olduğuna değinen Yaşar, "Bugün Yenimahalle Ankara'nın en güçlü belediyesidir. Bunu iddia ile söylüyorum. Halkın rahat ulaşabildiği, hizmetin anında yerine getirildiği bir Yenimahalle'yi oluşturduk. Belediyecilik sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak değildir. Kültürü, sanatı, sporu, eğitimi, sağlığı her şeyi ile örnek bir Yenimahalle var artık. Bin 200 personel ile aldığımız Yenimahalle'de şu an 4 bin kişi çalışıyor. Her işini kendi yapıyor Yenimahalle" dedi. - ANKARA

Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı
Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı
Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı
Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yenimahalle Belediyesi'nin 2021 faaliyetleri onaylandı - Son Dakika


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