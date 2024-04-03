Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Göreve Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit mazbatasını alarak, 5 yıllık görev süresine başladı. Yoğun ilgi altında mazbatasını teslim alan Geçit, Yeşilyurt'u ayağa kaldırmak için 7/24 vatandaşların emrinde olacaklarını söyledi.

03.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:30
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit mazbatasını alarak, 5 yıllık görev süresine başladı. Yoğun ilgi altında mazbatasını teslim alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit, yeni dönemin Malatya ve Yeşilyurt'a hayırlı olmasını temenni ederken, Yeşilyurt'u en kısa sürede ayağa kaldırmak için 7/24 vatandaşların emrinde olacaklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Yeşilyurt'ta 69 bin 296 oy karşılığında yüzde 49.37'lik oranla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı.

Mazbatasını Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu'nun elinden alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'a hizmet edecek olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakını destekleyen tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'a herkesin ve her kesimin Belediye Başkanı olacağını ifade ederken, çözüm odaklı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışıyla yönetecekleri Yeşilyurt Belediyesinin kapılarının toplumun tüm kesimlerine sonuna kadar açık olacağını dile getirdi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kuracakları güçlü bir ekiple deprem yaralarını el birliğiyle saracaklarını ve hayata geçirecekleri hizmetlerle birlikte Yeşilyurt'u çok güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir göreve gelmesinde büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarını ilettiği konuşmasında ayrıca vatandaşlık hakkını kullanarak sandıklara giden tüm vatandaşlara ise teşekkürlerini iletti.

"Bugünden itibaren oy vermiş, vermemiş herkesin Belediye Başkanıyım" sözleriyle konuşmasına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, " 31 Mart seçimlerinin ülkemize ve şehrimize öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimler artık geride kaldı artık milletimize hizmet etme zamanıdır. Ayırmadan ayrıştırmadan hizmet edeceğimize sözünü buradan veriyorum. Biz sadece bize oy verenlerin değil, tüm hemşerilerimin belediye başkanıyım ve o hizmet kapısında her daim onları güzel ağırlayıp hizmetlerini yapmak için 24 saat esasında çalışacağımızın taahhüdünü bir kez daha veriyorum. Güçlü bir ekiple Yeşilyurt'umuza en güzel hizmetlerin gelmesi için çalışacağız.2 yıl içerisinde şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldıracağız inşallah. Bizlere seçimlerde oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. El birliği ile çok çalışacağız. Çünkü Yeşilyurt'umuz hepimizindir, geleceği bize emanetidir. Hep birlikte çalışıp hep birlikte başaracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biriz, beraberiz ve birlikte başaracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Göreve Başladı - Son Dakika

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