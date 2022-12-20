CHP'li Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu anons şekli dikkat çekti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Google arama motoru tarafından 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak gösterilmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir hata da CHP grubunda yapıldı.

"2019" YERİNE "2009" İFADESİNİ KULLANDI

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine parti grubuna katılan İmamoğlu'nu anons eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Avrupa'nın en büyük metropolü, hepimizin gözbebeği İstanbul'umuzu 2009'daki yerel seçimlerde bir değil ikiz kez kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu aramızda" ifadelerine yer verdi.

GOOGLE "ESKİ BAŞKAN" OLARAK TANITTI

Öte yandan dün akşam saatlerinde arama motoru Google'a Ekrem İmamoğlu'nun adını yazıp aratanlar "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresi ile karşılaştı. Bunu görenler "İmamoğlu görevden mi alındı?" sorusunu sormaya başladı. Çok geçmeden Google tarafından yapılan hata düzeltildi.

İMAMOĞLU'NDAN GÖNDERME

Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yaptı. Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.