Yılmaz, Ossowski ile Türkiye-AB İlişkilerini Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Ossowski ile bir araya geldik. Görev süresi sona eren Sayın Ossowski ile veda ziyareti kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde; Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi, vize serbestisi süreci ve yapıcı iş birliği alanlarını ele aldık. Kendisine görev süresince ilişkilerimize verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) yönetimiyle de bir araya gelerek, Türkiye ve ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, üçüncü ülkelerde ticari iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hususlarını ele aldık. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik, ikiz dönüşüm ve yapay zeka konularında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.