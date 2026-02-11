Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı - Son Dakika
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
11.02.2026 00:04
Kabinede görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliğine gidildi.

AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, görevden affını isteyen Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı

TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Söz konusu görev değişikliğinin ardından ilk açıklama Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yiğit savcı yeni adalet bakanımız hayırlı olsun 100 129 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    YARGILAMA OLUR DİYE CHP İKTİDAR OLUNCA SİYASETE GİRMESE SEÇİM ÖNCESİ MİLLETVEKİLİ ADAYİ İSTANBUL 1 Cİ BÖLGE SİYASET DÜN DÜRDÜR BUGÜN BUGÜN 15 11
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    serkan ergezer. HEE HALAMINDA BIYIKLARI OLSA DAYIM OLURDU:))))) 2 2
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    Hayırlı olsun inşaAllah 75 91 Yanıtla
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    Eee haketti az çalışmadı. 70 36 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    yarın borsa duman 54 32 Yanıtla
    Bekir Canverdi Bekir Canverdi:
    inadına kale seramik :) 10 6
  • Dracarys null Dracarys null:
    Olmayan adalet bundan sonra da olmayacak belli oldu 29 16 Yanıtla
