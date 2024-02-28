YR İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylık sürecini ve oy oranlarını paylaştı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Haberler.com YouTube kanalında Ahsen Kaya'nın sorularını yanıtladı. Altınöz, İstanbul'da aday belirleme sürecinde Elif Erbakan'ın adının geçmesinde yaşanan süreç, kampanya sloganı ve yerel seçimlerdeki oy oranı gibi merak edilen soruları yanıtladı.
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belirleme sürecinde Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın kız kardeşi Rabia Elif Erbakan ismi en çok öne çıkan kişi olarak göze çarpıyordu. Ancak verilen karar sonucunda Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz, belediye başkan adayı olarak duyuruldu.
Altınöz, bu sürecin nasıl geliştiğini anlattı: Elif hanım benim örnek aldığım bir dava insanı. Eşim olmasının haricinde bizim başkanımız, örnek bir dava insanı. Teşkilatlarımız da kendisini istedi ve en sonunda istişareler yapıldı ve Elif hanım da şu anda burada oturabilirdi ama bize nasip oldu. O da bu kampanyada çok etkin bir isim. Özellikle kadın kollarında çok etkin, iyi çalışmalar yürütüyor. ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde 'Ahlaklı Belediyecilik' sloganıyla kampanyalarını yürütüyor. Mehmet Altınöz, "Ahlaklı belediyecilikte yolsuzluk, hırsızlık, liyakatsizlik, torpil olmaz. Kim gelirse gelsin aynı muameleyi görür, işler sitem içerisinde yürür. Makam için değil, Allah rızası için siyaset yapılır." sözleriyle kampanyayı yürüttükleri sloganın temelinde yatanları aktardı.
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde yüzde kaç oy alacağı da merak ediliyor. Mehmet Altınöz, anket çalışmalarından çıkan verileri paylaştı. Altınöz, "Genel seçimlerden hemen sonra Betimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette, Yeniden Refah Partisi İstanbul'da 5 ila 7 oranında oya sahipti. Sahada gördüğümüz oy potansiyelimiz yüzde 20'ye kadar çıkıyor. Tüm Türkiye'de bir çok il ve ilçede, büyükşehirlerde seçimleri kazanacağız." dedi.
Son Dakika › Politika › YR İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylık sürecini ve oy oranlarını paylaştı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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