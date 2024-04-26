Yunusemre Belediyesi'nin Borcu Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Yunusemre Belediyesi'nin Borcu Açıklandı

Yunusemre Belediyesi\'nin Borcu Açıklandı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyenin 1 milyar 103 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Başkan Balaban, borçları pankartla duyurarak sorunu kısa sürede çözeceklerini belirtti.

26.04.2024 15:26  Güncelleme: 16:00
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Belediye binası önünde asılan pankartla borçları duyuran Başkan Balaban, "1 milyar 103 milyonluk rakamla Türkiye'deki en borçlu ilçe belediyelerinden biriyiz. Bunu bahane etmeyecek, bu sorunu da kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Belediye Hizmet Binası önünde basın toplantısı düzenleyen Başkan Balaban, borç kalemlerinin yer aldığı pankartı da hizmet binasına astırdı. Geçmiş yönetimden ekonomik anlamda kötü bir miras aldıklarını aktaran Başkan Semih Balaban Manisa'da CHP'nin aldığı 14 belediyeden 13'ünün toplam borcunun Yunusemre Belediyesi'nin borcuna ulaşmadığını söyledi. Bu borcu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, halktan aldıkları güçle de en kısa sürede bu sorunu aşacaklarını söyledi.

"Borç, ilçedeki 13 belediyenin toplamından fazla"

Başkan Balaban yaptığı açıklamada, "Bizden önce görev yapan belediye başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ama şunun da altını çizemeden geçemeyeceğim. Bize çok kötü bir ekonomik miras bıraktılar. Halktan aldığımız güçle bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kısa sürede de aşacağımıza inanıyorum. Manisa'da 14 ilçe belediye başkanlığı kazandık. Büyükşehri bir kenara bırakıyorum. 13 belediyemizin toplam borcu bir Yunusemre Belediyesi'nin borcu etmiyor. Bu açıklamanın sarkmasının nedeni ise belediyeye bağlı şirketlerin bize yeni devrolması. Yaptığımız çalışma sonrası net bir bilanço olarak 1 milyar 103 milyon TL borcumuz olduğunu belgeleri ile tescilledik. Bunu da belediye binamıza, millet çarşısına ve köprüye astık. Ama köprüye astığımızı kaldırmışlar. Türkiye'deki en borçlu ilçe belediyelerinden biriyiz. Hiçbir zaman mazeret üretmeyecek, iş üreteceğiz. Projelerimiz, tasarruf tedbirlerimizle bu borcun da üstesinden gelip halkımızın desteğiyle bu sorunu da aşacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan yanlışları sıraladı

Belgelerle tespit ettikleri rakamın çok ciddi bir rakam olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Balaban, yapılan yanlışları da anlatarak, "Bu rakam çok ciddi bir rakam. Ama yapılan israf da ortada. Hiç ihtiyaç olmadığı halde saltanat makamı gibi kiralanan araçlar. Yanlış satışlarla belediyenin zarara uğratılması. Bunu da belgeleri ile açıkladık. Şatafat ve lüks içinde yaşam. Bunları da tek tek belgeledik. Bizler mütevazi bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hiç bir başkan yardımcısı makam aracı kullanmıyor. Burada bir ihtiyaç olduğunda havuzdan araç kullanıyorlar. Bizler her zaman gösterişten uzak, halkın içinde olan bir yönetim olarak yaşamımızı sürdüreceğiz. İsraf ve saltanat düzenine, halktan koparak güç zehirlenmesine uğramış halkçı belediyeciliğimizle son vereceğiz" dedi.

'Belediyeyi şeffaf, hak ve hukuka uygun bir anlayışla yöneteceğiz'

"Bunu bütün AK Parti camiasına mal etmiyorum" diyen Başkan Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Güzel işler olsa da halkın yararına olmayan da bir sürü iş yapılmış. 'Devlet malı deniz yemeyen ....' anlayışıyla yönetilmiş. Halk meclislerimiz, başkan yardımcılarımız kısacası hep birlikte bu şehri yöneteceğiz. Şeffaf, hak ve hukuka uygun yöneteceğiz. Büyükşehirle de genel merkezimizle de hep birlikte bu süreci omuz omuza yürüteceğiz. Yereldeki bu başarımız bizi genelde de iktidara taşıyacaktır. Bize destek veren başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere parti teşkilatlarımıza, milletvekillerimize ve tüm seçmenlerimize herkese teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunusemre Belediyesi'nin Borcu Açıklandı - Son Dakika

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