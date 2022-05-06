Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında sarf ettiği "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözleri siyasette yeni bir tartışmayı başlattı. Soylu'nun çıkışına meydan okuyan Özdağ ise, bugün bakanlık önüne giderek Soylu'nun karşısına çıkmasını istedi. Bakan Soylu ile Özdağ karşı karşıya gelmezken, bakanlık görevlileri ile Zafer Partisi üyeleri arasında arbede yaşandı.

BAHÇELİ: BU PİS BİR KUMPAS

Tartışmaya bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de katıldı. Özdağ'a yönelik sert ifadeler kullanan Bahçeli, " Türkiye'miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır." ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: BAHÇELİ MEŞREBİ BULANIK KİŞİYİ 2 DÖNEM VEKİL YAPMAZ

Ümit Özdağ,Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına görüntülü bağlanarak yeni açıklamalar yaptı. MHP liderinin kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Özdağ, "Meşrebi bulanık demez benle ilgili. Dememesi gerekir. Çünkü ben Ümit Özdağ, Sayın Bahçeli'nin adaylık konuşmasını yazan kişiyim. Babam rahmetli olmadan ağır beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yatarken ziyaret etmesine izin verilen iki kişi var. Biri benim diğeri Bahçeli. Meşrebim çok açıktır. Sayın Bahçeli meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz." dedi.