Zelenskiy'den Putin'e Ateşkes Eleştirisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça 'bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini' söylemekten korkuyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesaj ile Rusya-Ukrayna arasında ateşkese ilişkin devam eden görüşmelere değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendiren Zelenskiy, Putin'in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça 'bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini' söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt 'hayır' demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Ateşkes döneminde savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir"

ABD tarafından karada, denizde ve havada koşulsuz bir ateşkes teklifi geldiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna olarak bu teklifi olumlu karşıladık. ABD'li yetkililer, ateşkesin kontrol edilmesi ve denetlenmesi için hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa'nın imkanlarıyla bunu sağlamak mümkün. Bu ateşkes döneminde, uzun vadeli güvenlik ile gerçek, sağlam bir barış için tüm sorulara yanıt hazırlanabilir ve savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir. Ukrayna, mümkün olan en hızlı ve en yapıcı şekilde çalışmaya hazır. Bunu ABD'li temsilcilerle konuştuk, Avrupalı ve dünyadaki tüm ortaklarımız da bu durumun farkında" dedi.

"Süreci uzatan ve yapıcı olmayan taraf yalnızca Rusya"

Anlaşmayı karmaşık hale getirecek şartlar öne sürmediklerini ifade eden Zelenskiy, "Bunu yapan Rusya. Her zaman söylediğimiz gibi, süreci uzatan ve yapıcı olmayan taraf yalnızca Rusya. Onlar savaş istiyor. Putin, bu savaşı gün be gün sürdürüyor. Şimdi ona baskı yapmalıyız. İşe yarayacak yaptırımlar uygulanmalı. ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla, dünyadaki tüm barış yanlılarıyla birlikte çalışarak Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlayacağız" dedi. - KİEV