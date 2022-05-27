Zelenskiy'den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger'a tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger'a tepki

27.05.2022 00:59
Zelenskiy'den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger'a tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeterek, "Kissinger'ın...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeterek, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesinde "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" ima eden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi. "Dünyanın Ukraynalıların cesaretine hazır olmadığı ortaya çıktı" diyen Zelenskiy, "24 Şubat'ta her şeyin nasıl başladığını hatırlayın, dünyadaki birçok kişi Ukrayna'nın büyük çaplı bir savaşa dayanabileceğine bile inanmadı. Neden böyleydi? Çünkü devletimizin potansiyelini değerlendirirken şüphe duyan tüm bu insanlar yanıldıkları için değil, birçoğu Ukrayna'yı hesaba katmak istemedikleri için böyle oldu. Ukrayna'yı hesaba katmak gibi bir alışkanlıkları yoktu" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Rus devleti ne yaparsa yapsın, her zaman 'çıkarlarını dikkate alalım' diyen birileri var. Bu yıl Davos'ta oldu, binlerce Rus füzesinin Ukrayna'yı vurmasına, on binlerce Ukraynalı öldürülmesine, Bucha ve Mariupol vs. yıkılan şehirlere ve Rus devletinin öldürdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve aşağıladığı kamplarına rağmen. Rusya, tüm bunları Avrupa'da yaptı. Ama yine de Davos'ta Kissinger, derin geçmişten çıkıyor ve Ukrayna'nın bir parçasının Rusya'ya verilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece Rusya, Avrupa'ya yabancılaşmayacak" dedi.

"Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor"

Kissinger'in görüşlerini 1938'de Nazi Almanyasının yatıştırılmasına benzeten, 1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyasının Çekoslovakya'nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması'na atıfta bulunan Zelenskiy, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos'ta değil, o zamanın Münih'inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Kissinger'ın sözleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti. İngiliz medyası Kissinger'ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli" başlığıyla servis etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna'ya barış anlaşmasına varmak için Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya'ya toprak vermeli" şeklinde başlık atmıştı. - KİEV

YORUMLAR
500
Alman ekonomisi savaşın etkisine rağmen birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Alman ekonomisi savaşın etkisine rağmen birinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Almanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın 'yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu' belirtti Almanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın 'yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu' belirtti
Kaynak: İHA

Almanya, Ukrayna, Rusya, Nazi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy'den 'Ukrayna toprak vermeli' imasında bulunan Kissinger'a tepki - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:52 Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
23:01 Gündem olan olay! Şampiyonluk kutlamasında takım arkadaşını yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:09:44. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den "Ukrayna toprak vermeli" imasında bulunan Kissinger'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement