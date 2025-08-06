Zelenskiy: Savaş sona ermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızla tutumumuz kesinlikle net, savaş sona ermeli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmesinin ardından telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızla tutumumuz kesinlikle net, savaş sona ermeli ve bu doğru şekilde yapılmalıdır. Görüşmede, Avrupalı liderler de vardı ve her birine destekleri için minnettarım. Moskova'da ele alınan hususları değerlendirdik" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Hepimizin kalıcı ve güvenilir bir barışa ihtiyacı var. Rusya kendi başlattığı bu savaşı sona erdirmelidir. Ukrayna'nın yanında duran herkese teşekkür ederim" dedi. - KİEV