Zimbabve Devlet Başkanı'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu - Son Dakika

Zimbabve Devlet Başkanı'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu

Zimbabve Devlet Başkanı\'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu
Son Güncelleme: 12.09.2023 11:53

Zimbabve'de tartışmalı bir seçimin ardından devlet başkanı seçilen Emmerson Mnangagwa'nin, oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu. Mnangagwa ayrıca yeğenini de Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Muhalefet ve halk, atamaları kayırmacılık olarak nitelendirerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de tartışmalı bir seçimin ardından devlet başkanı seçilen Emmerson Mnangagwa, oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak atadı. Seçimin ardından yapılan bu atama tartışmaları daha da körükledi.

DEVLETİN KADROSUNU DOLDURDU

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, devlet başkanı Mnangagwa, dün oğlu David Kudakwashe'yi Maliye Bakan Yardımcısı olarak atadı. Mnangagwa, aynı zamanda yeğeni Tongai Mnangagwa'yı da Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Ülkenin ana muhalefet partisi Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) milletvekili Fadzayi Mahere, söz konusu atamalara tepki göstererek, Mnangagwa'yı "kayırmacılık" yapmakla suçladı. Muhalefetin eleştirilerine neden olan atamalar ülke genelinde de tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, atamaları "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ülkede 23-24 Ağustos'ta gerçekleşen seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden seçilmişti. Muhalefet kanadı, Mnangagwa'nin yeniden devlet başkanı seçilmesine itiraz ederek seçimlere hile karıştırıldığını ve uluslararası standartlara uygun bir seçim yapılmadığını ileri sürmüştü.
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Zimbabve Devlet Başkanı'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zimbabve Devlet Başkanı'nın oğlunu Maliye Bakan Yardımcısı olarak ataması tepkilere neden oldu - Son Dakika
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