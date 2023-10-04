Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı - Son Dakika

Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı

Son Güncelleme: 04.10.2023 13:09

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Günay hastanede tedaviye alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Günay hastanede tedaviye alındı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı 2. oturumunda satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı'na red oyu verilmesi sonrası çıkan tartışmada MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yumruklu kavga çıkmış ve taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu.

Ereğli Belediye Meclisi'nde Kavga: MHP'li Meclis Üyesi CHP'li Üyeye Kafa Attı

KAFA ATTI

Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı bugün saat 10.00'da başladı. Toplantı salonunda karşılaşan MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yeniden kavga çıktı. Kavgada, MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa attı. Kavga, zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Ereğli Belediye Meclisi'nde Kavga: MHP'li Meclis Üyesi CHP'li Üyeye Kafa Attı

BURNU KIRILDI

Gökhan Günay'ın burnu kırılırken, Sertan Kuzu'nun da alnı kanadı. Toplantı, tarafların salondan çıkarılmasıyla başladı. Burnu kırılan Günay, hastanede tedaviye alındı. Tarafların birbirinden tekrar şikayetçi oldukları belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı - Son Dakika
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