1 Yılda 1 Milyar Dokunuş - Son Dakika
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Sağlık

1 Yılda 1 Milyar Dokunuş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 1 yılda sağlık hizmetlerine 1 milyar başvuru yapıldığını açıkladı.

29.03.2025 21:41
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: "1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk"

RİZE - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Sağlık sistemimiz dünyada en önemli hizmetleri sundu. Bugün 1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de Çaykur Rizespor kulübünün düzenlediği iftara katıldı. Rize'nin kendi memleketi olduğunu belirten Memişoğlu, son iftarında da ilk iftarında olduğu gibi evinde olduğunu ifade ederek, "İlk iftarı evimde geçirdim, Kadir Gecesi görevdeydim, son iftarı yine evimde ailemle geçiriyorum. Rizespor değerleri olan, o değerlerini günlük, anlık kazançlarla değil insanlara ve kulüplere örnek olacak şekilde yürüten bir kulüptür" dedi.

1 yılda vatandaşların 1 milyar kez sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini dile getiren Bakan Memişoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aşkla çalışıyoruz, aşkla koşuyoruz. Onun için yorulmuyoruz. Bugün İstanbul'da, Rize'de, Ardahan'da, Antalya'da herkes aşkla koşuyor. Koşmayanları dikkate almıyoruz. Bizler bu ülkenin bu medeniyetin yeniden ayağa kalkacağına, çok daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Bizi başka yerlere çekmeye çalışanlara, ayağımızı tutmaya çalışanlara bakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte üretirsek, birlikte hareket edersek güçlü oluruz. Sağlık sistemimiz dünyada en önemli hizmetleri sundu. Bugün 1 yılda 1 milyar kez insanlarımıza dokunduk. Aile hekimliğimizi güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sağlıkta üretim de yapacağız. Dün akşam çıkan yönetmelikle fizyoterapistlerin, psikologların, odyologların, diyetisyenlerin serbest çalışma kurallarına daha iyi hizmet edebilir düzenlemeler yaptık" ifadelerini kullandı.

Rize'de yapımı devam eden şehir hastanesi projesini 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Memişoğlu "Rize'de devam eden 800 yataklı Şehir Hastanesi'nin çok kısa zamanda birkaç katının göreceksiniz. Zemin betonunu dökmeye başladık. Mayıs ve haziran ayında da ilk katları inşallah göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız hayal ediyor, bir tanesi de inşallah 2026 yılında Rizelilerin hizmetinde olacak. Bugün Güneysu'da Türkiye değil sadece dünyaya örnek olabilecek konsept, hem normal genel hastane hem psikiyatri hastalıklarını ağırlıklı bakacak bir hastane yapıyoruz. Çayeli'nde de aynı şekilde bir hastanemizin inşaatına başladık. Onun için durmak yok yola devam diyoruz. Biz tutarak değil bu ülkede koşarak yarışların kazanılmasını istiyoruz. Onun için koşuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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