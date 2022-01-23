101 yaşındaki doktor 4'üncü doz aşısını yaptırdı - Son Dakika

- 101 yaşındaki doktor 4'üncü doz aşısını yaptırdı

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 4. doz hatırlatma aşısını yaptırmak isteyen 51 yıl hekimlik yapan 101 yaşındaki Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Galip Uzunca'yı evinde ziyaret etti. Ziyarette Bursa İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri Uzm. Dr. Uzunca'ya 4. doz hatırlatma aşısını da yaptı.

Bursa'da korona virüsüyle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı artırmak hedefiyle hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil aşılama ekiplerince aşı polikliniklerine gidemeyen yaşlı ve evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor. Hekimlik mesleğine uzun yıllarını veren Uzunca'nın geçen hafta yazdığı mektubun sağlık müdürlüğüne ulaşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, mektubu cevapsız bırakmadı ve Uzunca'yı evinde ziyaret etti.

Dördüncü doz hatırlatma aşışını yaptıran Uzm. Dr. Uzunca'nın aşısını yaptırmayanlara ve gençlere örnek olduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Bugün meslek büyüğümüz olarak sizi ziyaret etmek istedim. Bana gönderdiğiniz mektubun, hem yazı sitiline hem de içeriğine hayran oldum. Özellikle ziyarete gelmek istedim. Kitaplarınız içinde teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu sıkıntıları da atlatalım sizi müdürlüğümüzde de misafir edelim. Sizin gibi bir meslek çınarımız, bizim için ayrı bir kıymet" dedi.

Uzm. Dr. Uzunca ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz'a ve pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.