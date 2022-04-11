11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi

11.04.2022 20:48

Koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 893 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 28 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 11 bin 207 olurken toplam 182 bin 216 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;bin 893 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 28 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 11 bin 207 hasta taburcu olurken bugün 182 bin 216 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,39 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,39 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 2 BİN 640 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 796 bin 702 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 2 bin 640 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 689 bin 204 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybederken 5 bin 609 da yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Nisan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:15 Antalya'ya nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 15 santimetreyi buldu
20:48 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi
20:48 Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu, İstanbul'da da hissedildi!
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 21:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement