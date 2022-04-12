12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi

12.04.2022 21:20

11 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 635 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 25 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 12 bin 152 olurken toplam 191 bin 26 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 25 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 12 bin 152 hasta taburcu olurken bugün 191 bin 26 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,40 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,12 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,40 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 257 bin 592 doza yükseldi.

Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 5 BİN 218 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 798 bin 438 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 5 bin 218 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 694 bin 467 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken 6 bin 893 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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