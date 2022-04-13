13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 31 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 493 hasta taburcu olurken bugün 184 bin 758 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,12 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,40 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 7 bin 739 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 7 bin 739 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 694 bin 467 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken 6 bin 635 da yeni vaka tespit edilmişti.
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