14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Sağlık Bakanlığından "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı var. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz" denildi.

Sağlık Bakanlığı çalışanları, bugün ALO 184'ü arayarak, Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan gelen mesajı dinledi. Sağlık Bakanı Memişoğlu mesajda, "Değerli çalışma arkadaşım, 14 Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimi kutluyor, bu kutsal görevi adanmışlık ve fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.