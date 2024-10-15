Tokat Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp defektleri ile pulmoner hipertansyon hastalığı bulunan 22 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevki istendi. Bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık komuta ile görüşme yapıldı. Bebek, Tokat Havalimanı'ndan ambulans helikopter ile alınarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Sağlık › 22 Günlük Bebek Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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