5 günlük Deniz\'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'a (5) henüz 5 günlükken şiddet uygulayıp bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ, "DİK TUTMAK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUM UYARILARDI" YANITINI VERDİ

Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izletti. Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, "Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu" dedi.

"BİR ANLIK GAFLET VE REFLEKS İLE YAPTIM"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar'ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, şunları söyledi: "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan olaya ait yeni ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

21 Mayıs 2021'de dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar isimli bebek, düşük kiloda olduğu için yenidoğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşirenin bebekte bir durağanlık fark etmesi üzerine izlenen kamera görüntülerinde, bebeğin 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Hastane yönetimi bebeği özel bir hastaneye sevk ederken yaşananlar konusunda Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine bilgi verilmedi. Özel hastanede Deniz Esin'in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu tespit edildi.

Yaşananlardan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O güne kadar kızlarının doğuştan engelli olduğunu zanneden Bozoklar çifti, telefonlarına gelen e-Devlet mesajıyla bebeklerinin hemşire şiddetiyle engelli bırakıldığını öğrendi.

Olay anına ilişkin görüntülerin yanı sıra Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 5 yaşındaki bebekten 14 dakika boyunca kan alamadığı, bu sırada bebeğin başına vurarak şiddet uyguladığı ve bebeğin bacağının kırıldığı gibi ayrıntılar da dava dosyasına girdi.