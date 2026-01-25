5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

Haberin Videosunu İzleyin
5 günlük Deniz\'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
25.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 günlük Deniz\'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayıp engelli kalmasına neden olduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Hakimin görüntüleri açıp izlettiği Bağrıyanık ifadesinde, ''Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım'' dedi.

Kahramanmaraş'ta Deniz Esin Bozoklar'a (5) henüz 5 günlükken şiddet uygulayıp bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

HAKİM GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ, "DİK TUTMAK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUM UYARILARDI" YANITINI VERDİ

Bunun üzerine hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izletti. Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve dersinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, "Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu" dedi.

"BİR ANLIK GAFLET VE REFLEKS İLE YAPTIM"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar'ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık, şunları söyledi: "Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından."

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan olaya ait yeni ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

21 Mayıs 2021'de dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar isimli bebek, düşük kiloda olduğu için yenidoğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşirenin bebekte bir durağanlık fark etmesi üzerine izlenen kamera görüntülerinde, bebeğin 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

Hastane yönetimi bebeği özel bir hastaneye sevk ederken yaşananlar konusunda Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine bilgi verilmedi. Özel hastanede Deniz Esin'in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu tespit edildi.

Yaşananlardan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O güne kadar kızlarının doğuştan engelli olduğunu zanneden Bozoklar çifti, telefonlarına gelen e-Devlet mesajıyla bebeklerinin hemşire şiddetiyle engelli bırakıldığını öğrendi.

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı

Olay anına ilişkin görüntülerin yanı sıra Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 5 yaşındaki bebekten 14 dakika boyunca kan alamadığı, bu sırada bebeğin başına vurarak şiddet uyguladığı ve bebeğin bacağının kırıldığı gibi ayrıntılar da dava dosyasına girdi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Sağlık, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Hapishanedeki ablalarımıza selam olsun 21 0 Yanıtla
    serkan cindemir serkan cindemir:
    inş 5 0
  • Gencay Ozcetin Gencay Ozcetin:
    buna içeride ne yapacağınızı biliyorsunuz, yardıma ihtiyaç olursa beni çağırın, itinayla bütün gücümü gösteririm 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Ronaldo’yu burada da kullandılar Suudi Arabistan’da ilginç ilan Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti 3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Yapışık parmakla doğan Elif’in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Minneapolis buz kesti Makarna bile havada dondu Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız 38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
18:17
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
18:04
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:51
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü Katiller kaçarken böyle yakalandı
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı
13:36
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 18:50:29. #7.11#
SON DAKİKA: 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.