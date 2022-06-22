5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika
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5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu

22.06.2022 09:44

5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutunduBURSA Bursa'da böbrek rahatsızlığı olan 5 yaşındaki oğluna, annesi umut oldu.

5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu

BURSA Bursa'da böbrek rahatsızlığı olan 5 yaşındaki oğluna, annesi umut oldu.

Bursa'da 3 yıl önce zatürre sonucu yoğun bakıma yatan 5 yaşındaki Çınar'ın kullandığı ilaçlardan dolayı böbrek yetmezliği başladı. Böbrek tedavisi için Acıbadem Bursa Hastanesi'ne getirilen Çınar, 2 yıl boyunca Acıbadem Bursa Hastanesinde takip edildi ve son bir yıl için suni böbrek (periton diyalizi) tedavisi uygulandı. Yapılan tahlillerde annesinin böreği ile uyumlu olduğu görülen Çınar'a annesi umut oldu. Anne Elif Savaş'tan alınan böbrek, Prof. Dr. Bülent Oktay'ın başarılı gerçekleştirdiği ameliyat sonucu 5 yaşındaki küçük Çınar'a nakil edildi. Fedakar annenin hiç düşünmeden verdiği böbreği ise oğlunda yaşayacak.

Acıbadem Bursa Hastanesi'nde operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Oktay, "Hastamız, Çınar Savaş 5 yaşında.3 yıl önce geçirdiği kuvvetli bir zatürre sonucu yoğum bakıma yatmak zorunda kalıyor. Muhtemelen kullandığı ilaçlardan dolayı böbrekleri işlevini kaybediyor.2 yıl boyunca takip edildikten sonra 1 yıl boyunca suni böbrek tedavisini (periton) yapılmak zorunda kalıyor. Yapılan tetkiklerde annesinin böbreğinin uyumlu olduğunu gördük ve annesinin böbreğini Çınar'a nakil ettik. 5 yaşındaki 20 kilonun altında olan çocuklar için riskli bir ameliyat olsa da hastamız 5. gününde sağlıklı. Bugünde taburcu oluyor" diye konuştu.

Fedakar anne Elif Savaş ise, "Oğlum iyi olduğu için çok mutluyum. 2 senedir biz bu anı bekliyorduk. Böbrek nakli uyacak mı, uymayacak mı? Ameliyatı kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak mı? diye düşünüyorduk. Çok şükür böbrek nakli sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Buna vesile olduğum için de ayrı bir mutluluk yaşadım. İnşallah bundan sonra oğlum için her şey daha güzel olur" dedi.

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Kaynak: İHA

Ameliyat, Çınar, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika

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