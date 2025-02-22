6 Yaşındaki Abdullah İşitme Yeteneğini Kazandı - Son Dakika
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Sağlık

6 Yaşındaki Abdullah İşitme Yeteneğini Kazandı

6 yaşındaki Abdullah, doğuştan gelen işitme kaybı ve kulak akıntısından ameliyatla kurtuldu.

22.02.2025 16:53
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6 yaşındaki Abdullah duyma kabiliyetini yeniden kazandı

ANKARA - Doğuştan gelen işitme kaybı, kulak akıntısı ve kulakta olan akıntıdan dolayı geçmeyen koku şikayetleriyle Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisine başvuran hasta Abdullah Çınar, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Henüz 6 yaşında ve 1.sınıfa giden Abdullah Çınar, doğuştan gelen bir hastalık sebebiyle işitme kaybı ve kulak akıntısından şikayetçiydi. Kastamonu'da birçok hastaneye giden Çınar, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olabileceğini öğrendi. Ailesinin ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Ankara'ya gelen Abdullah'a yatış yapılarak tedavi süreci başlatıldı. Tedavinin ardından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Abdullah, taburcu edildi.

Hasta Abdullah Çınar ve hastalığı hakkında bilgi veren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar, "Abdullah Çınar Kastamonu'dan geldi. Bu hastamız 6 yaşında. Zeki, esprili, sevecen ve renkli bir yapısıyla kısa zamanda tüm servisimizin göz bebeği oldu. Yaklaşık altı aylıkken çocuklarda nadir görülen bir orta kulak iltihabı dediğimiz enfeksiyon olduğu fark ediliyor. Bir aylık hastane yatışı var. Altı ayın ardından dokuzuncu ayda kulağında akıntı ve kötü kokulu iltihap anamnezi var sonrasında zaman zaman hastanelere gidip geliyor. Bize yaklaşık 15-20 gün önce geldi tahliller yaptık. Orta kulak iltihabı olduğunu ve bu iltihabının da dış kulak derisinin orta kulak üzerine yürümesinden kaynaklandığını değerlendirdik. Ameliyat planladık. Bugün ameliyatın altıncı gününde her şey yolunda bugün de taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Doğuştan geldiği gibi sonradan da olabilir"

Bu hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aydın Acar, "Bu tür şeylerde doğuştan gelen hastalık grubu daha erken yaşta görülür. Bunun bir de yetişkinlerde görülenleri var. Orta kulak iltihaplarına bağlı gelişen yetişkin dönemde gördüğümüz bu tür hastalıklar da mevcuttur. Bu çocuklarda nadir gördüğümüz bir hastalık tipi. Bunlar hayatlarının belli zamanlarında kulaklarında işitme kaybı veya kulak zarı delinirse de kulak akıntısı ağrı orta kulak iltihabı şeklinde kendini gösterebilir. Süreç biraz uzun süre devam eder. Sonrasında bu sorun cerrahın oradaki hastalığı temizlemesi ile son bulur. İşitme kaybı, kulak akıntısı, kulakta geçmeyen akıntı, özellikle kötü kokulu akıntı ile kendini gösterir. Uzun süre devam eder bu akıntı ve işitme kaybı. Sonucunda da mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması lazım. Muayenesinden sonra gerekli görüntülemelerle hastalığın tanısı konulur" ifadelerini kullandı.

"Kendimi iyi hissediyorum"

Abdullah Çınar ise iyi geçen ameliyatın ardından, "Kendimi iyi hissediyorum. Sağ olsun doktorlarım beni ameliyat etti. Her şey onların elinden geçti teşekkür ederim. Kulağım biraz ağrıyor. Ameliyattan sonra dikişlerini aldırdım. Sağ olsunlar doktorlarım beni ameliyat etti, ben hiç hissetmedim. Onlara teşekkür ederim. Ben okula gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Okulumu özledim, arkadaşlarımı özledim. Arkadaşlarım bana video atmışlar. Tüm doktorlara çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olsunlar onları seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 6 Yaşındaki Abdullah İşitme Yeteneğini Kazandı - Son Dakika

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