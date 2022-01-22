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ABD'den gelen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Hamit'in hedefi doktor olmak - Son Dakika

ABD'den gelen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Hamit'in hedefi doktor olmak

22.01.2022 11:03
ABD'den gelen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Hamit'in hedefi doktor olmak

İzmir'de kemik iliği nakliyle hayata tutunan 14 yaşındaki genç, kendisine uygun iliği veren ABD'li donörle tanışmak istiyor.

İzmir'de kemik iliği nakliyle hayata tutunan 14 yaşındaki genç, kendisine uygun iliği veren ABD'li donörle tanışmak istiyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Ural ailesinin 7 çocuğundan biri olan Hamit'e 2 yıl önce mevsimlik işçi olarak gittikleri Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri adı verilen kök hücre hastalığı tanısı konuldu.

Toplardamarda kan pıhtıları oluşması ve kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi nedeniyle hayati sorunlar yaşayan Hamit için ailesinde de uygun kemik iliği bulunamadı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesine getirilen Ural'a yüzde 100 uyumlu kemik iliği, ABD'den bulundu.

Kemik iliği nakli başarılı bir şekilde tamamlanan Hamit Ural'ın kan değerleri normale dönmeye başladı.

"Ona teşekkür etmek isterim"

Hamit Ural, AA muhabirine, hasta olduğunu öğrendikten sonra ailesinde kimseden uygun ilik bulunamaması nedeniyle çok üzüntü yaşadığını anlattı.

Kendisine hayat veren kemik iliğinin ABD'de bulunduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu belirten Ural, "Tedavim çok iyi geçti. Taburcu olma aşamasındayım. Vericiden Allah razı olsun. Onunla tanışmak isterim. Allah yolumuzu bir ederse ona teşekkür etmek isterim. Hayallerim var. Üniversite okuyup, doktor olup, bir sürü insanın hayatını kurtarmak istiyorum." dedi.

Ural, kemik iliği bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Baba Mehmet Ural da oğluna kemik iliğiyle hayatını bağışlayan kişiye ve doktorlara her gün dua ettiklerini söyledi.

"Öngörülen sürede yeni kemik iliği tuttu"

Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy da Türkiye'de 650 bin, dünyada ise 40 milyon gönüllü kemik iliği bağışçısının olduğunu söyledi.

Hamit'in sağlığına kavuşması için çok mücadele ettiklerini anlatan Kansoy, "Hastamıza önce eski kemik iliğinin baskılanması için kemoterapi tedavisi uyguladık. Sonra yurt dışından gelen iliği hızlı şekilde naklettik. Öngörülen sürede yeni kemik iliği tuttu, ciddi bir sorun yaşamadı. 40 günü tamamladık ve artık taburcu etme aşamasındayız." diye konuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Eskişehir, Kök Hücre, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ABD'den gelen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Hamit'in hedefi doktor olmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den gelen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Hamit'in hedefi doktor olmak - Son Dakika
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