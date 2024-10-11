Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim - Son Dakika
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Sağlık

Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim

Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim

Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine yönelik stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi sona erdi.

11.10.2024 20:16
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Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine yönelik düzenlenen öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Eğitimde, psikoterapist Yavuz Aktepe "öfke kontrolü ve stres yönetimi", iş yeri hekimi Zeynep Nur Karataş ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Tuğçe Demir alanlarıyla ilgili katılımcılara eğitim verdi.

İl Ambulans Başhekimi Taş, AA muhabirine, 112 Acil Sağlık çalışanlarına çok faydalı olan ve 2 gün süren söz konusu eğitimin sona erdiğini söyledi.

Personelin moral ve motivasyonunu artırmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Taş, "450'ye yakın personelle il genelinde 36 birimle çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 ve 750 arasında vaka transferi gerçekleştiriyoruz. Ekipler yoğun tempoda çalışıyor, doğal olarak stres altında kalabiliyor, o açında bu eğitimler çok anlamlı ve önemli. Böylelikle çalışanlarımızın güvenliği, stres yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında ilk eğitimlerini alarak çalışma hayatlarında farklı bir bakış açısı yakalamış oldu. Bu tür eğitim faaliyetleriyle sağlık profesyonelleri olma yolunda emin adımlar atılmış olacak." dedi.

Eğitimin ardından 112 Sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Taş, eğitime katılanlar ve destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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