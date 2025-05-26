Ağrı'da İlk 'Akıllı Mercek' Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Ağrı'da İlk 'Akıllı Mercek' Ameliyatı

26.05.2025 17:46
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78 yaşındaki Tuna Elmas, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'akıllı mercek' ameliyatı oldu.

Ağrı'da bir ilk: 78 yaşındaki hastaya "akıllı mercek" ameliyatı başarıyla uygulandı

AĞRI - Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan "akıllı mercek" ameliyatı, 78 yaşındaki emekli avukat Tuna Elmas'a başarıyla yapıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, göz sağlığı alanında önemli bir ilke imza atıldı. Hastanede görevli Doç. Dr. Yavuz Oruç tarafından, 78 yaşındaki emekli avukat Tuna Elmas'a kentte ilk kez "akıllı mercek") ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Yakın, orta ve uzak mesafeleri görmede zorluk çeken; astigmat rahatsızlığı bulunan ve gözlük kullanmakta zorlanan Elmas, gerçekleştirilen ameliyatın ardından tüm mesafeleri gözlüksüz şekilde görebilir hale geldi.

Iğdır'dan Ağrı'ya gelen Elmas, ameliyat süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, " İzmir'de oğlumun yanına giderken Iğdır'da misafirdim. Görme sıkıntılarım vardı ve bu nedenle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Gözlerimde iltihap ve kuruluk vardı. Öncelikle bu sorunlar tedavi edildi, ardından katarakt ameliyatına karar verildi. Üç odaklı mercek kullanılarak çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu mercek, Ağrı'da ilk kez benim üzerimde denendi ve sonuçtan çok memnun kaldım," dedi.

Ameliyat sonrası süreci de anlatan Elmas, "Yavuz hocamdan ve ekibinden çok memnunum. Kısa sürede iyileştim. Diğer gözümün ameliyatı da bayramdan sonra yapılacak. İzmir'de de ameliyat olabilirdim ancak Yavuz hocama güvendim. Çok çalışkan ve başarılı bir hekim. Daha önce mide rahatsızlığımda da aynı hastanede tedavi olmuştum. Hem sağlık personeli hem de tüm hastane çalışanları çok ilgiliydi. Tüm Ağrılılara bu hastaneyi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum," ifadelerini kullandı.

"Gözlüklerden tamamen kurtuldu"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Yavuz Oruç, yapılan işlemin teknik detaylarını paylaşarak, "Hastamız 78 yaşında ve aynı zamanda emekli bir avukat. Okuma alışkanlığı yüksek olduğu için hem yakın hem uzak mesafe için gözlük kullanıyordu. Gözünde astigmat vardı. Gerekli keratometri ölçümlerini yaparak uygun trifokal lensi belirledik ve operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında gözlüksüz şekilde net görüş sağlandı," dedi.

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bu ameliyatın da belirli riskler barındırdığını belirten Oruç, "Hastaya detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra ameliyat onayı alındı. Operasyon sonrası hastamızdan oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Günlük yaşam konforunu ciddi oranda artıran bu yöntem, özellikle ileri yaş hastalar için büyük avantaj sağlıyor," diye konuştu.

Ağrı'da göz sağlığı başta olmak üzere birçok branşta ileri teknolojiyle başarılı ameliyatlar yapıldığını vurgulayan Oruç, "Tıp fakültemiz, sağlık müdürlüğümüz ve tüm ekiplerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Bölgedeki hastaların büyükşehirlere gitmesine gerek kalmadan nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyoruz. Fiziki altyapımız, teknolojik donanımımız ve güçlü hekim kadromuzla hastanemiz her geçen gün daha da güçleniyor," ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ameliyat, Hastane, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ağrı'da İlk 'Akıllı Mercek' Ameliyatı - Son Dakika

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