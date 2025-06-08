Aile Eğitim Programı ile 7,6 Milyona Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aile Eğitim Programı ile 7,6 Milyona Ulaşıldı

Aile Eğitim Programı ile 7,6 Milyona Ulaşıldı
08.06.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Programları ile 7,6 milyon kişiye eğitim verildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında, ailenin önemine dair toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Geleceğimizin güvencesi olan aile kurumumuzu korumak, güçlendirmek ve nesilden nesile aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinciyle ailenin sarsılmaz bir kale olarak geleceğe taşınması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi. Bakanlığın ailelere yönelik eğitim programlarına ilişkin bilgi veren Göktaş, Aile Eğitim Programı'yla aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verildiğini anlattı.

'5,3 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ'

Bu eğitimlerle ailenin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını, yaşanabilecek sorunların çözümünde farkındalık ve beceri kazandırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, "Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile son 5 ayda 390 bin, programın başladığı 2012'den bugüne kadar ise 5,3 milyon kişiye eğitim verildi" açıklamasında bulundu. Ailelerin, 81 ilde düzenlenen eğitimlere il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerine müracaat ederek, ücretsiz olarak katılım sağlayabileceğine dikkat çeken Göktaş, "Vatandaşlarımız eğitimlere çevrim içi olarak da katılabiliyor. Ayrıca ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılmasını da talep edebiliyor" dedi.

'TÜM ANNE BABALARIN FAYDALANMASINI HEDEFLİYORUZ'

Göktaş, aile eğitim programlarının ailelerin gelişen ve değişen ihtiyaçları ışığında gözden geçirip güncellenmesi ve işlevselliğinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda anne babaların kendini tanıma sürecinden başlayarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla toplam 12 oturumdan oluşan modüler aile eğitim programını geçen yıl hayata geçirdik. 2025 Aile Yılı'nda da tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'2,3 MİLYON KİŞİ KATILDI'

Bakan Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programının da devam ettiğini hatırlattı. Program kapsamında 'evlilikte iletişim ve yaşam becerileri', 'aile hukuku', 'evlilik ve sağlık' başlıklarını içeren eğitimler verildiğini aktaran Göktaş, bu eğitimlerin, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacını taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlilik Öncesi Eğitim Programıyla gençlerin, evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz. Eğitimlerden evlilik çağında ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor. Bu kapsamda son 5 ayda 110 bin gence eğitim verildi. Programın başladığı 2013'ten bugüne kadar Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 2,3 milyon kişi katıldı. Böylece Bakanlığımızın Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşılmış oldu. Aile Yılı'nda yürüteceğimiz çalışmalarımızı, eğitim programlarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik geniş kapsamlı projelerle desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Evlilik, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Eğitim Programı ile 7,6 Milyona Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

14:43
Halka Açık Şirketlerden Kar Payı Kazanan 1725 Kişi, Vergi Beyanı Yapmadı
Halka Açık Şirketlerden Kar Payı Kazanan 1725 Kişi, Vergi Beyanı Yapmadı
13:37
Bakanlık önünde hareketli dakikalar Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
12:14
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 15:00:20. #7.13#
SON DAKİKA: Aile Eğitim Programı ile 7,6 Milyona Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.