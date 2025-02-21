Alerjide Şikayetler Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Alerjide Şikayetler Önemli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Koç, alerji tanısında şikayetlerin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

21.02.2025 17:56
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Alerjide şikayetler önemli

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç: "Alerjiyi göstermek adına şikayetler çok önemli"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, alerji testleri ile birçok alerji çeşidinin teşhisinin koyulabildiğini söyleyerek, "Alerjiyi göstermek adına şikayetler çok önemli" dedi.

Yapılan testlerle birçok maddeye karşı alerji olup olmadığını görebildiklerini söyleyen Dr. Çağdaş Koç, "Alerji, Herhangi bir maddeye karşı vücudun aşırı reaksiyon göstermesidir. Deri alerjilerimiz var, kulak burun boğazla ilgili alerjik rinitimiz var. Bunlar daha çok ağaç, çiçek, polen onlara bağlı oluşabiliyor. Derideki alerjilerde de temasa bağlı alerjileri çok sık görüyoruz. Temas eden herhangi bir maddeye karşı alerjik reaksiyon geliştirebiliyor. Bunlarda daha çok kaşıntı ve kızarıklık şeklinde oluyor deride. Kulak burun boğazla ilgili sık sık hapşırma, burun akıntısı, geniz akıntısı şeklinde kendini gösterebilmektedir. Mümkün olduğu kadar alerjen madde neyse biz ondan uzak durmalarını öneriyoruz. Alerjinin tedavisi odur, alerjen maddeden uzak durmaktır. Sıcak alerjiyi tetikleyebilir, soğuk tetikleyebilir, fiziksel olarak giydiği kıyafetler, temas ettiği maddeler, yiyecekler her şey alerjen etken olabilir aslında. Hasta zaten bunu bilerek geliyor. Mesela soğuğa çıktığım zaman alerjim artıyor, sıcak banyodan sonra kaşıntım artıyor diyor. Hani bunları zaten hasta genel olarak fark ediyor. Biz ona göre testlerimizi yapıyoruz. Temasa bağlı alerji varsa patch testi dediğimiz sırta yapıştırdığımız bir alerji testi var. 3 gün hastanın sırtında bu alerjen maddeleri yapıştırıp bırakıyoruz. 3 gün sonra açıyoruz. Hangi maddeye karşı alerjisi var onu bulabiliyoruz. Bir de iğnelerle yaptığımız alerji testi var. Prick testi dediğimiz, o da kola iğnelerle yapılan bir test. Bunun içerisinde ağaç, çiçek, polen, ev tozu akarları ve bazı yiyecekler var. İşte yumurta, patlıcan, inek sütü, tavuk eti gibi birçok maddeye karşı alerji var mı yok mu ona bakıyoruz" dedi.

"Şikayetler çok önemli"

Dr. Koç, alerjide şikayetlerin de çok önemli olduğunu söyleyerek, " Rusya'dan gelen bir hastamızın birçok şeye karşı alerjisi vardı. Alerji testini yaptık ağaç, çiçek, polen birçok maddeye karşı alerjisi vardı. Bir de temasa karşı alerjisi var mı diye baktık. Sırtına patch testi yapıştırdık. Hastanın patch testi sonucunda bir lens solüsyonuna karşı alerjisi çıktı. Hasta yıllardır lens ve solüsyonunu kullanıyor. Hep göz kapakları şiş, kaşıntı ve kızarıklık da var. Bunu biz ağaç, çiçek, polen olarak değerlendiriyorduk ama meğerse lens solüsyonu alerji yapıyormuş. Biz bunu tespit edince de çok mutlu olduk. Hasta da artık lens kullanmayacak. Onu da alerjisinden bu şekilde kurtarabildik. Eğer geçiremedikleri kızarıklık, kaşıntı, geniz akıntısı, burun akıntısı varsa alerji testi ile biz bunu netleştirebiliyoruz. Alerji testi yaptırabilirler. Alerji ilaçları onları rahatlatabiliyor. Alerji ilaçları içebilirler. Eğer geçiremiyorsa da mutlaka bir dermatoloji uzmanına gelsinler. Tabi şikayetler çok önemli. Alerjiyi göstermek adına önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Memorial, Kayseri, Hastane, Alerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alerjide Şikayetler Önemli - Son Dakika

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