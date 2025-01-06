Amasya'da yapımına başlanan 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı devam ediyor.
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Fındıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren hastanede incelemelerde bulundu.
Altınörgü, incelemenin ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnşa çalışmaları bittiğinde hastanenin 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı, 28 palyatif (yaşlı bakım) yatağı, 60 acil servis müşahede yatağı, 7 mahkum yatağı kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi.
Son Dakika › Sağlık › Amasya'da 600 Yataklı Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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