Ameliyatsız Safra Taşı Tedavisi: ERCP - Son Dakika
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Sağlık

Ameliyatsız Safra Taşı Tedavisi: ERCP

23.05.2025 21:55
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ERCP yöntemi, safra kanalı taşlarını ameliyatsız tedavi eden ileri düzey bir tekniktir.

Safra kanalı taşlarında ameliyatsız yöntem: ERCP

GAZİANTEP - Gaziantep Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, "ERCP, cerrahi gerektirmeyen, yani ameliyatsız bir tanı ve tedavi yöntemidir. Bu nedenle hastada herhangi bir kesi yapılmaz ve hastalar çok kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilir" dedi.

Gaziantep Hatem Hastanesi'nde ileri düzey endoskopik işlemlerden biri olan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) yöntemi başarıyla uygulanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz tarafından gerçekleştirilen bu işlem sayesinde, safra kanalı taşları başta olmak üzere birçok pankreas ve karaciğer hastalığı ameliyat gerektirmeden tedavi edilebiliyor.

"Ameliyatsız ve Hızlı İyileşme Sağlıyor"

Tedavi hakkında bilgi veren Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Kaçmaz, ERCP işleminin en büyük avantajının cerrahi gerektirmemesi olduğunu belirterek, "ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi), safra kanalı taşları, pankreas hastalıkları ve bazı karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri düzey bir endoskopik ve radyolojik yöntemdir. En sık uygulama nedeni safra kanalı taşlarıdır. Bunun dışında bazı pankreas ve karaciğer hastalıklarında ya da safra yolları tümörlerinde de başarıyla uygulanmaktadır. En önemli avantajı cerrahi gerektirmeyen, yani ameliyatsız bir yöntem olmasıdır. Bu nedenle hastada herhangi bir kesi yapılmaz ve hastalar çok kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilir. Ameliyatsız bir işlem olduğu için enfeksiyon gibi komplikasyonların görülme riski de oldukça düşüktür" dedi.

"Pankreasla ilgili bazı hastalıklarda da ERCP yöntemi başarıyla uygulanmakta ve çoğu zaman cerrahiye ihtiyaç duyulmamaktadır"

Uzman Dr. Hüseyin Kaçmaz, "İşlem, hasta uyutularak yapılır. Öncesinde hasta, bir gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve ERCP endikasyonu olup olmadığı belirlenir. Daha sonra anestezi uzmanı tarafından anesteziye engel bir durum olup olmadığı araştırılır. Gerekirse ilgili tedaviler yapılır. Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra, hasta aç karnına olacak şekilde ERCP ünitesinde işlem gerçekleştirilir. Hasta herhangi bir ameliyata gerek kalmadan safra kanalındaki taşlar alınabilir. Aynı şekilde, bu bölgede bir tümör varsa tanı amacıyla biyopsi alınabilir. Pankreasla ilgili bazı hastalıklarda da ERCP yöntemi başarıyla uygulanmakta ve çoğu zaman cerrahiye ihtiyaç duyulmamaktadır. Evet, taşların boyutu önemlidir. Genellikle 1 cm'nin altındaki taşlar kolaylıkla çıkarılabilir. Daha büyük taşlar söz konusu olduğunda ise, taş kırma gibi farklı yöntemler uygulanarak taşlar safra kanalında parçalanır ve daha sonra bağırsağa düşürülmesi sağlanır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hüseyin Kaçmaz, Safra Taşı, Gaziantep, Ameliyat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyatsız Safra Taşı Tedavisi: ERCP - Son Dakika

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