Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi - Son Dakika

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekanları, Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı ortak programında bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan GÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, tıp biliminin son 100 yılda hastalıkların teşhisi ve tedavisinde gösterdiği ilerlemeyle insan sağlığının yaşam kalitesindeki iyileşmeler ve yaşam süresinin uzatılması konusunda önemli yol alındığını vurguladı.

Özellikle küresel salgın döneminde tüm doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayret göstererek özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele için bir yandan bilimin sağladığı ileri imkanları kullanarak ilaç ve aşı geliştirme konusunda büyük başarılara imza atmışlardır. Öte yandan hastanelerde hastalıkla mücadelede tüm riskleri göze alarak mücadele etmişler hatta ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden haftalarca ayrı kalmayı göze almışlardır. Bu vesileyle, bu süreçte canla başta mücadele eden bütün hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza de Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizdeki tıp fakülteleri olarak, tüm hocalarımız, bilim insanlarımız ve doktorlarımız olarak siz hem hastaya hizmeti eksiksiz sürdürüyor özellikle küresel salgın döneminde üstün gayretlerle bu süreci başarıyla devam ettiriyor hem de öğrencilerimizin en iyi ve kaliteli eğitim alabilmeleri konusunda üstün gayret gösteriyorsunuz. İnsan sağlığına büyük katkıları olan, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı amaç edinen, büyük sabır, üstün gayret ve özveriyle çalışan bu kutsal ve onurlu mesleğin sahibi siz değerli doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı canı gönülden kutlarım."

"Salgında 500'den fazla hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir"

GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi süreci hakkında bilgi vererek, "14 Mart, tıp camiasının işgalci emperyalistlerin karşısına çıkışının yıl dönümü ve bugünkü Tıp Bayramı'nın, 1919 ruhunun kaynağıdır. Hekimler canlarından öte bildikleri vatanları için çalışmalarını yalnızca savaş halinde değil tüm yaşamlarında da sürdürmektedir." dedi.

Son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgında bugün itibarıyla 452 milyondan fazla vaka görüldüğünü, 6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgında hekimlerin en ön safta mücadele ettiğini ve hala mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde 14,5 milyon vaka, 96 bin vefatın görüldüğü salgında 500'den fazla hekim ve sağlık çalışanı vefat etmiştir.

Türkiye'de en uzun eğitimi alan, en zor koşullarda hizmet veren biz hekimler, çok güçlü bir adanmışlık ile görevimizi yapmaktayız. Son iki yılda yaşadığımız küresel salgın sürecinde olduğu gibi en ön safta Türk hekimleri olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte yüksek bilimsel yetkinliğimiz, alanımıza hakimiyetimiz, en yeni gelişmeleri takip ve uygulama becerimiz ile ülkemizde ve dünyada hizmet vermeye, şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyetimizin kurucusu ve üniversitemizin ismini taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüne layık olmaya, bilim, eğitim, sağlık hizmeti sunumunda çok çalışarak öncü olmaya, tüm insanların sağlığını korumaya, geliştirmeye, hastalıklarını tedavi etmeye devam edeceğiz."

İlhan, şehit meslektaşlarını ve vefat eden tüm hekimleri rahmetle anarak, tüm hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Program kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından piyano ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Doktor adayı üç öğrencinin kendi besteleri olan ve sağlık çalışanlarının duygu ve dileklerini seslendirdikleri şarkıları, katılımcılar tarafından alkışlandı.