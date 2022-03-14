Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi

14.03.2022 12:58
Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekanları, Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı ortak programında bir araya geldi.

Ankara'daki tıp fakültelerinin dekanları, Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı ortak programında bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan GÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, tıp biliminin son 100 yılda hastalıkların teşhisi ve tedavisinde gösterdiği ilerlemeyle insan sağlığının yaşam kalitesindeki iyileşmeler ve yaşam süresinin uzatılması konusunda önemli yol alındığını vurguladı.

Özellikle küresel salgın döneminde tüm doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayret göstererek özverili bir şekilde çalıştığının altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele için bir yandan bilimin sağladığı ileri imkanları kullanarak ilaç ve aşı geliştirme konusunda büyük başarılara imza atmışlardır. Öte yandan hastanelerde hastalıkla mücadelede tüm riskleri göze alarak mücadele etmişler hatta ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden haftalarca ayrı kalmayı göze almışlardır. Bu vesileyle, bu süreçte canla başta mücadele eden bütün hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza de Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemizdeki tıp fakülteleri olarak, tüm hocalarımız, bilim insanlarımız ve doktorlarımız olarak siz hem hastaya hizmeti eksiksiz sürdürüyor özellikle küresel salgın döneminde üstün gayretlerle bu süreci başarıyla devam ettiriyor hem de öğrencilerimizin en iyi ve kaliteli eğitim alabilmeleri konusunda üstün gayret gösteriyorsunuz. İnsan sağlığına büyük katkıları olan, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı amaç edinen, büyük sabır, üstün gayret ve özveriyle çalışan bu kutsal ve onurlu mesleğin sahibi siz değerli doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı canı gönülden kutlarım."

"Salgında 500'den fazla hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir"

GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi süreci hakkında bilgi vererek, "14 Mart, tıp camiasının işgalci emperyalistlerin karşısına çıkışının yıl dönümü ve bugünkü Tıp Bayramı'nın, 1919 ruhunun kaynağıdır. Hekimler canlarından öte bildikleri vatanları için çalışmalarını yalnızca savaş halinde değil tüm yaşamlarında da sürdürmektedir." dedi.

Son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan salgında bugün itibarıyla 452 milyondan fazla vaka görüldüğünü, 6 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan salgında hekimlerin en ön safta mücadele ettiğini ve hala mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde 14,5 milyon vaka, 96 bin vefatın görüldüğü salgında 500'den fazla hekim ve sağlık çalışanı vefat etmiştir.

Türkiye'de en uzun eğitimi alan, en zor koşullarda hizmet veren biz hekimler, çok güçlü bir adanmışlık ile görevimizi yapmaktayız. Son iki yılda yaşadığımız küresel salgın sürecinde olduğu gibi en ön safta Türk hekimleri olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte yüksek bilimsel yetkinliğimiz, alanımıza hakimiyetimiz, en yeni gelişmeleri takip ve uygulama becerimiz ile ülkemizde ve dünyada hizmet vermeye, şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyetimizin kurucusu ve üniversitemizin ismini taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüne layık olmaya, bilim, eğitim, sağlık hizmeti sunumunda çok çalışarak öncü olmaya, tüm insanların sağlığını korumaya, geliştirmeye, hastalıklarını tedavi etmeye devam edeceğiz."

İlhan, şehit meslektaşlarını ve vefat eden tüm hekimleri rahmetle anarak, tüm hekimlerin ve hekim adaylarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Program kapsamında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından piyano ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Doktor adayı üç öğrencinin kendi besteleri olan ve sağlık çalışanlarının duygu ve dileklerini seslendirdikleri şarkıları, katılımcılar tarafından alkışlandı.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri Şarkışla'da 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Gazi Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'daki tıp fakülteleri 14 Mart Tıp Bayramı ortak programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement