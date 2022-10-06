Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması - Son Dakika
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Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması

06.10.2022 19:03

Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklamasıİSTANBUL Ataşehir'de personellerinin, hasta kadının yüzüne para atarak alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine faaliyetleri durdurulan hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması

İSTANBUL Ataşehir'de personellerinin, hasta kadının yüzüne para atarak alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine faaliyetleri durdurulan hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İçerenköy hastanemizin faaliyetleri bugün itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur. Bilindiği üzere dün kamuoyunun gündemine gelen ve bizleri derinden üzen sosyal medya paylaşımından sonra yaptığımız açıklamada, hastane yönetimimize yapılan ihbar sonrasında gerekli soruşturmaların bundan 7 ay önce süratle ve titizlikle tamamlandığı, olaylara adı karışan çalışanların iş akitlerinin feshedildiği ve hiçbir gecikmeye mahal vermeksizin eş zamanlı olarak 24 Şubat 2022 tarihinde söz konusu çalışanlar hakkında yetkili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Cumhuriyet savcılığına yapılan suç duyurusuna ilişkin belgeye, başvuru tarihi konusunda tereddüde mahal bırakmamak adına ekte yer verilmiştir. Suçluların korunduğu ve olayın örtbas edildiği iddialarının bu açıklamalar kapsamında tamamen asılsız olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca hastanemiz önceki genel müdürünün korunmak amacıyla İş Bankası'nda görevlendirildiği şeklindeki iddia da gerçek dışıdır. Zira söz konusu görevlendirme hastanemize yapılan ihbardan daha önceki bir tarihte gerçekleşmiştir. Kurumumuz, 30 yılı aşkın bir süredir sağlık sektöründe hizmet vermekte, düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimlerinden başarıyla geçmektedir. Bu kabul edilemez ve insanlık onuruna aykırı eylemleri gerçekleştiren kişilerin davranışları, Bayındır Sağlık Grubu'nun çalışma ilkeleri ve prensipleriyle hiçbir surette örtüşmemektedir." denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuzca yürütülen soruşturma sonrasında, bu kişilerin iş akitlerinin derhal feshedilmesiyle eş zamanlı olarak, gerekli yasal süreçler başlatılıp, konu elimizdeki tüm bilgi, belgelerle ve hastane yöneticilerimizin ifadeleriyle birlikte savcılık makamına intikal ettirilmiştir. Bu yaşananlardan dolayı bin 400'ü aşkın onurlu sağlık çalışanımızla birlikte derin bir üzüntü içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Yapılanlar en başta, fedakarca ve özveriyle görevini yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerine ve her yıl hizmet verdiğimiz on binlerce hastamıza ve yakınlarına karşı saygısızlıktır ve hiçbir koşulda kabul edilmesi mümkün değildir. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek için İstanbul İçerenköy Hastanemize ilişkin faaliyet durdurma kararının süratle yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz. Sürecin en başından bu yana her türlü bilgi ve belgeyi yetkililerle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde paylaştığımızı, suçluların gerekli cezayı görmesi için bundan sonra da elimizden geleni yapacağımızı ve hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz."

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Ataşehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması - Son Dakika
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