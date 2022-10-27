Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Asgari Ücret, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi - Son Dakika

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