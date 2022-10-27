Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi - Son Dakika
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Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi

28.10.2022 01:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

"ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILDI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Fahrettin Koca, Asgari Ücret, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı: İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine yükseltildi - Son Dakika
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