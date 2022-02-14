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Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

14.02.2022 22:51
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresun spor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formalarla çıkarak yerli aşıya dikkat çeken spor klüplerine teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür ederek yaptığı paylaşımlara "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur" notunu ekledi.


Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti
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Giresunspor, Eyüpspor, TURKOVAC, Futbol, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti - Son Dakika


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