Bakan Memişoğlu: Fırsatları Değerlendirmeliyiz - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Memişoğlu: Fırsatları Değerlendirmeliyiz

23.05.2025 17:09
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de yaptığı açıklamalarda liderlik ve birlik vurgusu yaptı.

1) BAKAN MEMİŞOĞLU: BÖYLE BİR LİDER VE BÖYLE BİR FIRSATI BU ÜLKE YAKALAMIŞ DURUMDA

Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası 15'inci Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ardından da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na da gidip partililerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Dünya beşten büyüktür' kelimesi çok önemli. Esasında bu bir iddiayı ortaya koyuyor. Bu iddia nedir? Dünyada olan düzenin değişmesi iddiasıdır. Çevremizdeki düzene baktığımız zaman maalesef bugün, dünya politikalarını ve gücünü oluşturan kesim, insanları birbiriyle çatıştırarak, insanları kavga ettirerek hatta binlerce insanı öldürerek kendisine kazanç sağlayacak maalesef bir kötülük düzeninin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Her yerde çatışmayı teşvik edici ve o çatışma sonucunda da kendisine bir menfaat sağlama mantığıyla yönettiği bir medeniyetin maalesef zamanında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız, dünyanın 5'ten büyük olması gerektiğini söyleyerek esasında bu sömürü düzeninin, bu çatışma düzeninin değişmesi gerektiğini söylüyor ve bunu her birimizden, bu davanın her bir neferinden güç alarak, enerji alarak söylüyor. Bizler onun için sadece bu zamanın değil, kendimizden değil, gelecek zamanın, aynı zamanda gelecek nesillerin de vebalini ve sorumluluğu taşıyoruz. Çünkü, böyle bir lider ve böyle bir fırsatı bu ülke yakalamış durumda. Onun için bizim ne yapmamız gerektiği konusunda oturup iyi analiz etmemiz gerekiyor" dedi.

'DAVADAKİ BU İNANAN İNSANLARIN SAYISINI ARTTIRMAYA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Örnek olmak gerektiğini de belirten Bakan Memişoğlu, "Kötülük, kötülüğünü yapacak; çatıştıracak, çatıştırmaya çalışacak ama burada esas soru şu; bizler iyilik tarafı olarak, bizler bu davanın neferleri olarak ne yapmamız gerektiğini iyi analiz etmemiz lazım. Bizim birbirimize sarılmamız, birlikte hareket etmemiz, çalışmamız, üretmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O kötülükten daha çok çalışacağız; daha çok üreteceğiz; daha kuvvetli olacağız ki artık kötülüğün hükmü kalmasın. O nedenle hepimize birçok görev düşüyor. O görev de bu nefsimize sahip çıkıp çalışmayı, üretmeyi ve örnek olmayı; davadaki bu inanan insanların sayısını arttırmaya çalışmamız gerekiyor. Bu esasında her birimizin vebali. Onun için bunu birlikte hareket edecek iyi niyetli insanlar, bu vatanı, milleti, toprağı seven insanların hep beraber hareket etmesi gerekiyor. ve çok önemli bir şey söyleyeceğim; esasında sonuçta hepimiz bu dünyada kiracıyız. Cumhurbaşkanımız 'Biz hizmetkarınızız' diyor. Biz de buraya geldik; sizler nasıl millete, buradaki insanlara hizmet ediyorsanız biz de sizlere hizmet ediyoruz. Burada sorunlarımız neyse, eleştirileriniz neyse, düşünceleriniz neyse bizle paylaşıp, o düşüncelere göre Ankara'da sizler arasında hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, kente ilişkin de "Kocaeli'nin, üreten bir modeli var. Burası, Türkiye'ye teknoloji anlamında da sanayi anlamında da üreten bir şehir. İnşallah organize sanayi bölgelerinde daha çok sağlık firmaları oluşur; burası da sağlık için bir üreten merkez olur diye ümit ediyor ve planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu: Fırsatları Değerlendirmeliyiz - Son Dakika

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