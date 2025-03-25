Batman'da Mikrodalga İle Müdahale

Anne karnında ölen ve yaşayan kardeşler doğum olana kadar birlikte kalacak

Türkiye'deki 10'uncu vakaya Batman'da müdahale edildi

Anne karnında mikrodalga ile kordonu tıkatılan ikiz bebeğin annesi ve ikizini zehirlemesi önlendi

BATMAN - Batman'da, Türkiye'de ender görülen tıbbi müdahalelerden 10'ncusu yapıldı. İkiz kardeşini ve annesini zehirlemek üzere olan ikizlere anne karnında mikrodalga yöntemi ile yapılan müdahale sonucu anne ve çocuklardan biri sağlığına kavuştu. Doğum gerçekleşene kadar ölen ve yaşayan kardeşler birlikte kalacak.

İkiz bebeklere 27 haftalık hamile olan anne adayı Büşra Güneş, rutin kontrolleri için gittiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikizlerden birinde gelişim geriliği olduğu belirlendi. Aynı hastanedeki Perinatoloji(riskli gebelik) Yan Dal Uzmanı Uzman Doktor Bülent Babaoğlu'na yönlendirilen anneye yapılan tetkiklerde ikizlerden birinin 1 kilogram iken diğerinin 350 gram olarak ölçüldü, bunun üzerine aile il dışına sevk edildi.

Ankara'daki hastaneye giden aileye şu an için müdahale yerine takip edilmesi önerilmesi üzerine aile Batman'a geri döndü. Bir süre sonra tekrar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Uzman Doktor Bülent Babaoğlu'na kontrole giden annenin yapılan kontrollerinde 350 gram olan ikiz bebeğe giden kan akışının azaldığı ve kalp atışlarının durmak üzere olduğu saptandı.

Aile ile görüşen Dr. Babaoğlu, bebeğe anne karnında müdahale edilmesi gerektiği aksi taktirde bebeğin anne karnında ölmesi durumunda hem ikizini hem de annesini zehirleyebileceği söylendi.

Ailenin kararı üzerine Türkiye'de bugüne kadar görülen 10'uncu vaka olan anneye mikrodalga ile anne karnına girilerek gelişim geriliği ve kalp atışı durma noktasına gelen ikiz bebeğe giden kordonlar tıkatılarak kan akışı kesildi. Böylece hem anne hem ikizlerden biri sağlığına kavuşmuş oldu. İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan anne Büşra ve baba İslam Güneş, çocuklarını kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Yaklaşık 8 ay önce Batman'a geldiğini söyleyen Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Uzman Doktor Bülent Babaoğlu, Türkiye genelinde ortalama hasta sayısı günde 10-15 iken Batman'da 40'ın altına düşmediğini kaydetti.

Bu yoğunluğa rağmen Türkiye'de ender görülen müdahaleleri de gerçekleştirdiklerini belirten Babaoğlu, "Bu süreçte yaptığımız bazı girişimsel müdahaleler de oluyor. Bunlarda biri tek yumurta ikizi monokoryonik bir gebede bebeklerden birisi 1 kilogram iken diğeri 350 gramdı yani gelişme geriliği vardı. Takiplerde gelişme geriliği olan bebeğe anneden giden kan akımlarının azaldığı ve geriye gittiği yani o bebeği kaybetmek üzere olduğumuzu tıbbi bilgiler eşliğinde tanısını koyduk. Bu süreçte ya hiçbir şey yapmadan diğer bebeğin de etkilenmesini bekleyecektik ya da etkilenmiş olan zaten kalp atışlarının durmasını beklediğimiz bebeğe anne karnında bir müdahale ile diğer bebeği yaşatmayı yani gebeliğin devamını sağlamayı planladık" dedi.

"Aile ilk olarak Ankara'ya sevk edilmek istendi"

Ailenin ilk olarak Ankara'ya sevk edildiğini belirten Babaoğlu, Ankara'daki doktorların bebeklerin takip edilmesinin önerildiğini aileye iletildiğini söyledi.

Ailenin Batman'a geri döndükten sonra yapılan kontrollerde gelişim ikiz bebeklerden birine giden kan akışının azaldığını ve kalp atışlarının durma noktasına geldiğinin belirlendiğini ifade eden Babaoğlu, "Aile ile görüştük, daha öncesinde büyükşehre Ankara'ya yönlendirmiştik ama onlar daha çok takip olması yönünde düşündüler. O zaman kan akımlarında bozukluk yoktu, gelişme geriliği vardı. Ancak son 2 hafta içerisinde gelişme geriliği arttı. Yani diskordans dediğimiz her iki bebek arasındaki fark yüzde 60 üzerinde. Kan akımları bozulunca aileyle görüşüp 'ya dışarıya yönlendirelim ya da müdahale edelim' dedik. Aile bize güvendi, biz de hastane yönetimiyle de iletişime geçtik, onlarda gerekli lojistik desteğin sağlanacağını söylediler" şeklinde konuştu.

"Bebeğe giden kordonlar mikrodalga ile tıkatıldı"

Doktor Babaoğlu, gerekli hazırlıkların ardından mikrodalga ile anne karnına girildiğini aktarak, "Yapılan müdahale ile hem anne hem de ikizlerden biri sağlığına kavuştu. Nihayetinde müdahaleyi yaptık. Mikrodalga yöntemiyle kalp atışları sonlanmak üzere olan bebeğin vücuduna gelen kordonu lazer yöntemiyle tıkadık. Bundaki amaç, o bebekten ortak beslenme olan kanala vefat ettikten sonra ya da olumsuz etkilendikten sonra zehir ya da olumsuz akımın oraya geçmesini engellemekti. Müdahalemiz başarılı oldu. Şu an için kontrollerimizde anne de bebekte sağlıklı. İnşallah gebeliğe devam edeceğiz bu şekilde" diye konuştu.

Müdahale edilmese gelişim geriliği olan bebeğin hem anneye hem ikizine zarar vereceğini vurgulayan Babaoğlu, şunları söyledi,

"Müdahale edilmeseydi, sağlıklı olan kilosuyla uygun olan ve haftasında olan sağlıklı bebekte çok büyük bir ihtimalle o da hayatını kaybedecekti. Ama yaşasaydı da yüzde 70 oranında zeka ya da engelli olacaktı. Şimdi ise onun olmayacağı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz."

"Bu operasyonun Batman'da yapılıyor olabilmesi çok büyük bir şans"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Sorumlu Hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Doktor Halit Ataç ise, normal koşullarda intrauterin cerrahi Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılmakta olduğu bilgisini paylaşarak, "Bunun hastanemizde yapılıyor olabilmesinin temel sebebi Bülent hocamızın özverili çalışması ve yöneticilerimizin verdiği desteklerdir. Böyle bir işlem sayılı merkezlerde yapılmakta. Böyle bir işlemin Batman'da yapılabiliyor olması tabi ki çok büyük bir şans. Bülent Hocamız hastasına gerekli müdahale ile sağlığına kavuşmasını sağlamıştır. Bu da bizleri mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ankara veya İstanbul'a sevk edilecektik"

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayacak olan baba İslam Güneş, "İkiz bebeklerin babası olarak bu işlem için Ankara ve İstanbul'a sevk edilecekti. Bülent Hocamızın bize verdiği güven sonucu burada müdahale edilmesine karar verdik. Buradaki operasyonla çok şükür çocuğumun biri sağlığına kavuştu, eşim de çok iyi çok şükür hocamıza ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.