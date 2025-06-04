Bayram Öncesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bayram Öncesi Huzurevi Ziyareti

04.06.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da huzurevi sakinlerine bayram öncesi sağlık hizmeti ve moral desteği sağlandı.

Van'da bayram öncesi huzurevi sakinlerine sağlık hizmeti

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sağlık hizmeti sunuldu.

Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yaşlılara, hem bayram öncesi moral desteği sağlandı hem de kapsamlı sağlık kontrolleri yapıldı. Huzurevi sakinlerinin genel muayeneleri yerinde gerçekleştirilirken, sağlık durumlarına ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Ziyaret sırasında, gerekli görülen durumlarda rapor yenileme işlemleri de tamamlandı.

Konuya ilişkin konuşan Aile Sağlık Hizmetleri Dr. Zelal Yayla, bayram öncesi gerçekleştirdikleri huzurevi ziyaretinde yaşlı bireylerin genel sağlık muayenelerini yaptıklarını belirtti. Dr. Yayla, "Amacımız, büyüklerimizin bayramlarını kutlamak ve aynı zamanda evde sağlık hizmetleri kapsamında genel muayenelerini gerçekleştirmekti. Evde sağlık hizmeti; genellikle yaşamını evde sürdüren, cihaza bağlı, yaşlılık veya zihinsel engel nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan bireylerimize verdiğimiz bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde hastalarımızın sağlık kuruluşlarına daha az başvuru yapması sağlanmakta ve çoğu sağlık işlemi ev ortamında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

26 Mayıs itibarıyla aktif hale getirilen e-Rapor sistemi konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Yayla, "E-Rapor uygulamasıyla birlikte hastalarımızın görüntülü arama yoluyla ilaç raporlarının yenilenmesini hedefliyoruz. Böylece, rapor yenileme işlemleri çok daha zahmetsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir" diye konuştu.

Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyenlerin, 444 38 33 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da aile hekimlikleri ve İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine başvurarak taleplerini iletebileceğini hatırlatan Yayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde sağlık hizmetleri kapsamında amacımız, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak, tedavi süreçlerini takip etmek ve gerekli raporlama işlemlerini üstlenmektir. Zaten halihazırda huzurevimizde kayıtlı hastalarımız bulunmakta ve bu hastalarımızın ilaç, rapor ya da tedavi planlarında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak talepleri karşılamaktayız."

Kaynak: İHA

Van İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Sağlık, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bayram Öncesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:37:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram Öncesi Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.